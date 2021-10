Helmut Marko mystifié par l’avantage moteur de Mercedes depuis Silverstone

Helmut Marko dit que c’est un « mystère » où Mercedes a trouvé les gains de performance du moteur qui, selon lui, leur donneront un avantage sur quatre des six dernières pistes.

Mercedes a sans doute mis sa voiture la plus rapide en piste au Grand Prix de Turquie, Lewis Hamilton le plus rapide en qualifications devant Valtteri Bottas. Max Verstappen avait plus de trois dixièmes de retard.

Les gains de Mercedes, qui, selon Red Bull, ont commencé à se manifester lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, font que l’équipe de Milton Keynes se demande comment, le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, déclarant à Sky Sports que « quelque chose est étrange là-bas ».

Sans accuser Mercedes de faire quoi que ce soit de fâcheux, il a ajouté qu’il appartenait « à la FIA de surveiller et à la police, mais la vitesse en ligne droite… quand vous avez une vitesse en ligne droite qui est plus grande avec un DRS. ouvert, c’est assez impressionnant.

Marko est également perplexe quant à ce que fait Mercedes pour leur donner plus de vitesse, et craint que cela ne signifie que Red Bull sera en retrait lors de quatre des six dernières courses de cette année.

Les deux seuls qu’il ne pense pas joueront sur la puissance du moteur de Mercedes, les GP du Mexique et du Brésil à haute altitude.

« C’est un mystère pour moi de savoir quelle puissance Mercedes a trouvée en termes de puissance dans le secteur de la transmission depuis la course à Silverstone », a-t-il déclaré à F1-Insider.com.

Il a ajouté : « Pour le moment, je ne vois que deux courses où nous avons un avantage en raison de l’altitude – Mexico et Sao Paulo.

« Mercedes est actuellement le favori sur les quatre autres pistes. »

Red Bull, cependant, a créé des surprises ces dernières semaines sur des pistes où Mercedes devait dominer, notamment Spa et Sotchi.

Verstappen a gagné sur le circuit assoiffé de puissance de Spa-Francorchamps, tandis que plus tard en Russie, il est venu du fond de la grille pour terminer P2 derrière Hamilton.

La Turquie a été un autre bon résultat lors d’une course où Mercedes avait le meilleur rythme.

« Bien sûr, nous sommes satisfaits du résultat en Turquie », a ajouté Marko. «C’était un contrôle des dégâts à cent pour cent.

« Bottas était hors de portée avec sa vitesse.

« Hamilton aurait pu prendre encore plus d’avance en termes de vitesse après sa pénalité de départ, mais Tsunoda et Perez lui ont finalement fait perdre le temps qui lui manquait. C’était aussi le plan.

Marko est heureux que le gourou du design Adrian Newey, qui avait été blessé quelques mois auparavant dans un accident de vélo, soit de retour sur la piste avec Red Bull.

« Nous sommes bien positionnés dans l’ensemble, mais Adrian est bien sûr le chef de l’inspiration », a déclaré l’Autrichien. « Il était ici à Istanbul pour la première fois et a pu nous aider à nouveau. »