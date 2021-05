Helmut Marko n’a aucun regret d’avoir laissé partir Carlos Sainz

Helmut Marko a déclaré que la montée en puissance de Max Verstappen avait assuré qu’il n’y avait aucun regret d’avoir laissé Carlos Sainz quitter la famille Red Bull.

Verstappen et Sainz ont tous deux gravi les échelons avec Red Bull et étaient coéquipiers ensemble dans l’équipe junior connue sous le nom de Toro Rosso en 2015 mais, alors que Verstappen a rapidement été accéléré vers la configuration senior, Sainz devait être très patient pour sa propre percée.

L’Espagnol a passé trois saisons avec Toro Rosso avant de rejoindre Renault en 2017 sur ce qui était en fait un accord de prêt de Red Bull. Ensuite, Sainz se libérerait complètement des chaînes Red Bull lors de son transfert vers McLaren avant la saison 2019.

C’est chez McLaren que nous avons vu Sainz vraiment commencer à s’épanouir, à tel point qu’il a été identifié comme le pilote pour remplacer le sortant Sebastian Vettel chez Ferrari où il a depuis fait une excellente première impression avec la Scuderia.

Alors que Sainz a prospéré et que Red Bull a eu du mal à trouver quelqu’un pour associer Verstappen au deuxième siège Red Bull, vous pouvez soupçonner que Red Bull aura une teinte de regret en ne faisant pas confiance à Sainz.

Cependant, Marko dit que c’est une décision avec laquelle ils peuvent vivre en raison du succès qu’ils ont eu avec Verstappen.

«À l’époque, nous étions très forts, mais en Max, nous avons vu le pilote le plus fort», a déclaré Marko à Formel1.de.

«C’est pourquoi nous avons choisi Verstappen à l’époque et je pense que les résultats que Verstappen a montrés depuis lors justifient largement cette décision.

«Nous n’avons pas renvoyé Sainz et pour une bonne raison, nous avons été très tôt pour le contracter.

«Verstappen et Sainz étaient très équitablement appariés, mais nous n’avons pas eu la possibilité de lui en offrir plus. [than a spot at Toro Rosso].

«Il n’était pas convaincu des perspectives d’avenir de Toro Rosso. Son sentiment était qu’il ne progressait pas et qu’il ne voulait plus attendre. Nous l’avons d’abord prêté, puis nous avons complètement annulé le contrat.

«Après tout, nous ne voulions pas faire obstacle à son avenir.»

