Helmut Marko « n’accusera rien » concernant le moteur « fusée » de Lewis Hamilton

Helmut Marko a admis qu’il n’y avait rien de sinistre en jeu concernant le moteur « fusée » de Lewis Hamilton au Brésil.

Après deux défaites préjudiciables face à Max Verstappen aux États-Unis et au Mexique, Hamilton a commencé à remettre ses espoirs de championnat du monde sur les rails lors du Grand Prix de Sao Paulo.

Il l’a fait avec un nouveau moteur qui lui a permis d’établir le meilleur temps en Q3 en 0,438 seconde, bien que le Britannique ait ensuite été exclu des résultats des qualifications car l’aileron arrière de sa voiture a échoué à un test de légalité.

Par conséquent, commençant les qualifications pour le sprint depuis le fond du peloton, Hamilton a dépassé 15 voitures en 24 tours pour terminer cinquième, mais a ensuite encouru une autre pénalité sur la grille car le nouveau moteur était son quatrième de la saison, il a donc perdu cinq places pour se classer 10e pour la course.

Cependant, le rythme de la Mercedes de Hamilton était tel que, malgré une conduite défensive agressive de Verstappen, il a amélioré de neuf places sur sa grille de départ pour remporter le Grand Prix de plus de 10 secondes.

Le moteur, qui a ensuite été « reposé » au Qatar où Hamilton a toujours remporté la victoire décisive, a ensuite été décrit comme une « fusée » par le consultant Red Bull Marko.

Cependant, l’Autrichien de 78 ans a également fait le commentaire pointu avant son retour pour l’Arabie saoudite que « parce que vous ne pouvez plus abaisser le becquet, cela n’apportera plus un avantage de 0,4 seconde ».

En fin de compte, bien sûr, bien que Hamilton ait remporté un trio de victoires consécutives à Djeddah, ce qui signifie qu’il est allé à la finale à Abu Dhabi au niveau des points, c’est Verstappen qui a été sacré champion des pilotes dans des circonstances controversées.

Marko s’est par la suite montré un peu plus conciliant envers Mercedes qu’il ne l’a été tout au long de la saison et n’a plus envie de s’interroger sur un moteur décrit comme « l’équipement piquant » par Toto Wolff.

« Je suis sûr que tout était légal dans les courses après le Brésil », a déclaré Marko à Formel1.de, cité par Motorsport-total.com. « Toutes les mesures de vitesse de pointe étaient à nouveau dans les limites par la suite.

« La façon dont Hamilton nous a dépassés [in Sao Paulo], c’était déjà une situation unique. Tout s’assemblait parfaitement sur ce moteur, nous le savons aussi.

« C’était tout simplement incroyable, il y a six voitures à moteur Mercedes (en fait huit) et seul Hamilton avait une arme aussi merveilleuse. Mais c’est comme ça et nous ne voulons rien accuser là-bas.

Sentant clairement une certaine bienveillance pour les fêtes de fin d’année, Marko a également récemment salué le « grand geste » de Mercedes en abandonnant leur intention déclarée de faire appel contre le résultat d’Abou Dhabi, ce qui signifiait que Hamilton perdait son titre.