Helmut Marko ne soupçonne pas une activité « illégale » de Mercedes

Alors que la vitesse vertigineuse de Mercedes en Turquie reste un mystère pour Red Bull, ils ne soupçonnent pas un acte criminel de la part de leurs rivaux.

Beaucoup pensent que les batailles pour les titres des pilotes et des constructeurs se poursuivront jusqu’au GP d’Abou Dhabi, qui met fin à la saison, mais il y a maintenant une crainte pour les chances de Red Bull d’atteindre cette étape après le Grand Prix de Turquie.

Mercedes a établi son autorité sur ses rivaux à Istanbul Park alors que Valtteri Bottas a remporté une victoire dominante en pole, héritant de cette place de P1 de son coéquipier Lewis Hamilton qui avait perdu 10 places sur la grille à cause d’une pénalité moteur.

Hamilton est revenu à la 5e place de l’autre côté de la ligne en cédant la tête du championnat des pilotes à Verstappen.

Mais Verstappen a été parmi les premiers à dire que Red Bull a besoin de plus de rythme pour rester dans le combat, et Red Bull a identifié beaucoup de joies de Mercedes à leur vitesse supérieure en ligne droite, presque comme s’ils conduisaient avec le DRS ouvert à travers le genoux.

Cela a conduit à parler de soupçons sur le groupe motopropulseur Mercedes, mais le patron du programme de pilotes Red Bull, Marko, a précisé qu’il n’y avait aucune suggestion d’activité illégale de la part de son équipe.

La FIA a en effet récemment confirmé la légalité du moteur Mercedes après une récente contestation de Red Bull.

« La supériorité de Mercedes était tout simplement trop grande en Turquie. Dans des conditions humides, Max Verstappen n’aurait normalement eu aucun problème à battre Bottas. Mais à Istanbul, il n’a pas eu la chance de suivre le rythme du coéquipier de Hamilton », a déclaré Marko à F1-Insider.com.

« Leur vitesse en ligne droite est un mystère pour nous. Parfois, ils roulaient 15 km/h plus vite que nous. C’est une différence comme le jour et la nuit. Et ce malgré le fait qu’ils aient mis plus d’appui sur l’aileron arrière que nous.

« Surtout avec les réservoirs plus vides, ils sont largement supérieurs à nous. Au début de la course, nous sommes toujours sur un pied d’égalité. C’est pourquoi Hamilton a eu tant de mal contre [Yuki] Tsunoda.

« Plus tard, quand Hamilton a attaqué [Pierre] Gasly, il le laissa debout comme s’il se garait.

« Je ne pense pas que Mercedes ait fait quoi que ce soit d’illégal, mais depuis Silverstone, quelque chose a été bizarre. C’est pourquoi il nous appartient maintenant de rechercher pourquoi ils sont soudainement si rapides.

« Est-ce juste le moteur ou autre chose ? Nous devons maintenant travailler jour et nuit pour découvrir leur secret et riposter au plus vite. Ça dépend de nous.

« Si les différences de performances restent les mêmes qu’à Istanbul, nous aurons un problème.

« Sur les six pistes [remaining], seuls les circuits de Mexico et de Sao Paulo font un peu notre jeu en raison de leur altitude. Le reste semble être clairement « Mercedes Land » pour le moment. »

S’il n’y avait pas eu la défense de Tsunoda contre Hamilton mentionnée par Marko, suivie de la tentative réussie de Sergio Perez de garder Hamilton plus tard dans la course, la P2 de Verstappen aurait sûrement été menacée en Turquie.

« Notre junior AlphaTauri Yuki Tsunoda l’a brillamment soutenu au début de la course », a déclaré Marko.

« S’il l’avait dépassé plus vite, il aurait peut-être même gagné la course. Car s’il avait réussi derrière Bottas, il y aurait certainement eu un échange de places.

Verstappen était loin d’être installé dans la RB16B lors du week-end de course du Grand Prix de Turquie, et Marko a confirmé que Red Bull se penchait sur la cause du sous-virage dont ils « ne pouvaient pas se débarrasser » pour leur pilote.

« Ce n’était pas optimal à Istanbul, Max se plaignait constamment du sous-virage, dont nous ne pouvions tout simplement pas nous débarrasser », a déclaré Marko à propos du châssis.

« Nous continuons à nous battre. Une autre chose positive est à quel point Max est détendu face à la situation actuelle. Il reste très calme et ne fait que souligner les inconvénients qu’il a en ce moment.