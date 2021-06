Helmut Marko ne voit pas Pierre Gasly quitter AlphaTauri

in

Avec Sergio Perez faisant maintenant exactement ce qui est requis chez Red Bull, Helmut Marko considère plutôt Pierre Gasly comme “l’ambassadeur idéal” pour AlphaTauri.

Gasly reste dans les rangs de Red Bull deux ans après que sa promotion en tant que coéquipier de Max Verstappen s’est mal passée, abandonnée après seulement une demi-saison.

Le joueur de 25 ans semble beaucoup plus heureux et mieux adapté à l’équipe “soeur” AlphaTauri, avec laquelle il a maintenant atteint les première, deuxième et troisième places après son dernier podium au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Deux places devant Gasly à Bakou, enregistrant sa première victoire Red Bull à seulement la sixième tentative, était Perez, qui n’a un contrat que pour cette année mais qui semble maintenant faire un dossier de plus en plus solide pour être conservé en 2022.

Des rumeurs ont suggéré que Gasly pourrait être une cible pour Alpine, compte tenu de leurs connexions françaises respectives.

Mais Marko, responsable du programme de développement des pilotes de Red Bull, est mystifié par cette spéculation et considère également le photogénique Gasly comme le chef d’équipe parfait pour AlphaTauri, qui représente une marque de mode, aux côtés de la recrue Yuki Tsunoda.

“Il est toujours au top de sa forme et en pleine forme”, a déclaré Marko de Gasly, même si le duo n’aurait pas été d’accord depuis le sort malheureux du pilote Red Bull.

« Avec AlphaTauri, le package s’intègre parfaitement. La combinaison convient parfaitement.

« Nous avons encore un contrat qui dure encore deux ans. Je ne sais pas d’où vient encore le discours sur Renault.

« Pierre est l’ambassadeur idéal d’AlphaTauri en tant que Français un peu à la mode. Mais ce qui est fort, c’est sa performance en voiture. Il a perdu [engine] pouvoir dans la course à Bakou. Le fait qu’il ait gardé [Charles] Leclerc derrière lui a été une très belle performance.

Quant au moyen à long terme, Marko regarde même au-delà de Gasly et Tsunoda vers la prochaine récolte que son programme de pilote essaie de cultiver en pensant à la F1.

“Nous avons un grand bassin de pilotes”, a déclaré l’Autrichien de 78 ans, également dans le cadre d’une interview avec Auto Motor und Sport.

« Il a été écrit que nous n’avons pas de sang neuf. [But Juri] Vips gagne à volonté en Formule 2 lorsque la voiture tient le coup. [Liam] Lawson est absolument là-haut. Vous ne pouvez le repousser qu’avec des pénalités de 10 secondes.

“Il y a donc beaucoup de talents venant de nos propres rangs qui veulent conduire la Red Bull.”

