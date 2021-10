Helmut Marko ne voulait pas mal paraître

Une combinaison de mauvais timing et de fierté d’Helmut Marko a coûté à Jean-Eric Vergne sa carrière en Formule 1.

Vergne est entré en Formule 1 en 2012, placé par Red Bull dans leur équipe junior, Toro Rosso, maintenant appelée AlphaTauri. Il a couru pour l’équipe pendant trois saisons, mais a été informé au début de 2014 que ce serait sa dernière année avec l’équipe.

Red Bull n’avait pas de place pour lui dans son équipe senior, pensant à l’époque que Sebastian Vettel resterait le coéquipier de Daniel Ricciardo, et ils avaient besoin d’un siège Toro Rosso disponible pour Verstappen.

S’exprimant sur le dernier podcast de Beyond the Grid, le Français a révélé : « J’ai reçu un appel cet été me disant que je serais remplacé par un pilote plus jeune – je savais que c’était Max Verstappen.

« J’étais comme si c’était le jeu, vous savez, il n’y a pas de place chez Red Bull.

« Je n’avais jamais parlé à d’autres équipes de F1 auparavant parce que j’étais dans la famille Red Bull, c’est peut-être une erreur que j’ai commise. Il était comme je l’étais à Toro Rosso d’aller un jour à Red Bull Racing.

« Après trois ans, il n’y avait plus de place disponible et Helmut Marko m’a dit que c’était fini à la fin de l’année.

« C’était bien pour lui de me le dire si tôt dans la saison, mais en même temps, c’était probablement mon plus gros problème qu’il me l’ait dit si tôt dans la saison. »

Vergne a demandé à Marko à l’époque ce que Red Bull ferait si leur quadruple champion du monde Vettel, ayant connu une saison 2014 lamentable, choisissait de passer à Ferrari comme il l’envisageait.

Marko était catégorique que Vettel ne quitterait pas l’équipe, seulement pour que l’Allemand annonce au Grand Prix du Japon qu’il avait signé avec Ferrari.

Marko, selon Vergne, ne voulait pas avoir l’air « mauvais » en revenant sur sa décision de laisser tomber le Français, il a donc plutôt confié le siège Red Bull de Vettel à Daniil Kvyat.

Vergne, bien que le patron de l’équipe Toro Rosso, Franz Tost, veuille le garder, était toujours sans emploi, Red Bull faisant appel à Carlos Sainz dans une équipe de recrues pour son équipe junior.

Il a poursuivi : « Depuis qu’il a été annoncé en milieu d’année que je serais sorti de Toro Rosso, cela aurait été très mal si, lorsque Vettel a décidé de partir pour Ferrari, il m’avait rappelé pour aller chez Red Bull.

« Au cours de cette conversation franche avec Helmut, je l’ai dit ce que si les feuilles Vettel. Il a dit à Vettel de ne pas partir. Et j’ai dit mais et si.

« Et il a dit que vous seriez le prochain à aller à Red Bull.

« Mais alors oui… nous avons découvert le samedi ou le vendredi que Vettel se rendait chez Ferrari et Red Bull a voulu répondre tout de suite et ils ont annoncé Kyvat dans la matinée sans parler à personne.

« C’était un moment difficile et bien sûr Franz Tost voulait le garder, il voulait un pilote expérimenté avec Max mais encore une fois, Red Bull ne pouvait pas dire que nous allions garder Vergne et il y avait un autre pilote qui venait avec Carlos Sainz donc ils mets-le dans la voiture.

Il a ajouté: « J’aurais aimé qu’Helmut l’ait fait comme il l’a fait avec beaucoup d’autres pilotes et attende la dernière course de la saison pour leur dire parce que s’il avait attendu, avec les grands prix que j’avais fait avant le Japon [and Vettel’s announcement], j’étais dans une position beaucoup plus forte pour aller chez Red Bull Racing que Kvyat. »

En dehors de la Formule 1, Vergne s’est dirigé vers la nouvelle série de Formule E, remportant deux titres pilotes consécutifs avec DS Techeetah lors des saisons 2017/18 et 2018/19.