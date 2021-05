Helmut Marko: “Nous ne pouvons pas faire ça à Max maintenant”

Red Bull ne portera pas son attention sur 2022, Helmut Marko affirmant qu’il ne pouvait pas faire cela à Max Verstappen.

Pour la première fois depuis son arrivée sur le réseau en 2015, Verstappen semble avoir une voiture capable de se battre pour le titre cette saison alors que son équipe a réduit l’écart avec Mercedes au cours de l’hiver.

Un tel changement dans l’ordre hiérarchique n’était pas attendu avec des réglementations largement gelées limitant la quantité de changements que les équipes pouvaient changer sur leurs voitures entre 2020 et 2021.

Beaucoup sur la grille se concentrent déjà davantage sur 2022 – lorsque les principaux changements de réglementation entreront en jeu – à cause de cela, mais Marko dit que Red Bull ne fera pas la même chose car ils «ne peuvent pas» nuire aux chances de titre de Verstappen.

“Nous ne pouvons pas faire ça à Max maintenant qu’il a une voiture pour la première fois avec laquelle il peut devenir champion du monde”, a déclaré l’Autrichien selon grandpx.news.

Malgré une meilleure voiture cette année qu’en 2020, Red Bull est toujours à la traîne de Mercedes cette année, Lewis Hamilton remportant deux des trois courses d’ouverture de la saison.

Alors que sa victoire la dernière fois au Portugal s’est avérée confortable, l’équipe de Verstappen a parfois cherché à avoir la voiture la plus rapide, le Néerlandais ne manquant que la pole position et le tour le plus rapide en raison du dépassement des limites de la piste.

Le prochain tour aura lieu à Barcelone, où la piste est en grande partie similaire à celle de Portimao, donc Marko est optimiste que son équipe puisse réduire l’écart avec ses rivaux.

«C’est un championnat difficile», a-t-il ajouté.

“Barcelone est similaire au Portugal, alors j’espère que nous pourrons peut-être nous battre là-bas.”

Trois courses, l’ordre hiérarchique, non seulement au sommet mais sur toute la grille, est encore quelque peu flou.

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, estime que le comprendre a été rendu beaucoup plus difficile par les conditions au Portugal, où il y avait des vents violents et la piste manquait d’adhérence.

Il pense que, sur une piste qui est beaucoup plus connue par rapport aux temps de F1, les choses commenceront à devenir plus claires.

«Nous obtenons lentement une image des forces et des faiblesses des voitures», a-t-il déclaré.

Les conditions au Portugal étaient très anormales, donc si nous avons une course standard à Barcelone, nous devrions en savoir encore plus.

