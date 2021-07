Helmut Marko : Pas de revanche en piste mais peut-être une action en justice

in

Helmut Marko dit que Max Verstappen n’aura pas recours à la « vengeance ou à d’autres conneries » contre Lewis Hamilton, mais Red Bull peut toujours impliquer ses avocats.

La tension entre les protagonistes du titre 2021 a atteint son paroxysme au Grand Prix de Grande-Bretagne alors que Verstappen et Hamilton se sont battus pour la tête dans le premier tour.

En direction de Copse, Hamilton a tenté de dépasser le Red Bull à l’intérieur pour entrer en contact avec la roue arrière de Verstappen, l’envoyant se précipiter dans les barrières.

Le joueur de 23 ans s’est heureusement éloigné de l’accident du 51G avec rien de plus qu’une douleur au cou et des contusions. Cependant, son avance dans la course au championnat a également été meurtrie, réduite à huit points alors que Hamilton remportait la victoire à Silverstone.

Marko a une foi inébranlable dans la capacité de son conducteur à riposter.

“Max fera tout ce qui est en son pouvoir pour remporter le championnat du monde”, a-t-il déclaré à Marca.

Mais ce “tout” n’inclura rien de malfaisant

“Certes, nous ne viserons pas la vengeance ou d’autres conneries”, a ajouté l’Autrichien. « Nous ne nous abaisserons pas à ce niveau.

Ce que Red Bull peut encore faire, cependant, c’est faire intervenir un avocat.

Le moment de l’impact entre Hamilton et Verstappen 👀#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/kxbV5xPYPt – Formule 1 (@F1) 18 juillet 2021

Selon le Kronen Zeitung autrichien, Red Bull a confié l’affaire à un avocat.

“Il devrait vérifier ce que l’on peut faire dans une telle situation dans le cadre de la loi sur le sport”, a déclaré Marko à la publication.

« S’il vous plaît, avec cette approche, surtout avec les conséquences. C’était très chanceux que rien de grave ne soit arrivé à Max. La voiture, et probablement le moteur aussi, est en panne. Vous ne pouvez pas laisser ça reposer.

« Une suspension serait justifiée.

Le conseiller Red Bull a également demandé que le système de pénalités de la Formule 1 soit révisé, affirmant que la pénalité de 10 secondes de Hamilton était trop clémente.

« C’est ridicule », a-t-il dit à propos de la pénalité de temps infligée à Hamilton, « mais peut-être que le règlement est également à blâmer pour être relativement restreint.

« La loi devrait être révisée, y compris le système des stewards.

“[Sergio] Perez a obtenu cinq secondes à deux reprises en Autriche parce qu’il y a eu un contact marginal sans que personne ne s’envole.

“Ils auraient pu donner une pénalité de drive-through plus dix secondes à Hamilton. Mais ils ne l’ont pas fait non plus.

« Vous ne pouvez pas frapper votre adversaire sur la roue arrière dans l’un des virages les plus rapides, le contact le plus léger a des conséquences fatales. Donc une action irresponsable.

« Hamilton doit savoir quelles sont les conséquences. »