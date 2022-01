Helmut Marko pense que Carlos Sainz a « démystifié » la mystique de Charles Leclerc

Helmut Marko a donné son évaluation des pilotes des équipes rivales de Red Bull – et pense que la mystique autour de Charles Leclerc a été « démystifiée ».

Certainement qualifié pour discuter des mérites des pilotes Red Bull et AlphaTauri en tant que responsable du programme de développement des pilotes couvrant ces deux équipes, Marko a également fait régner la règle sur certains de leurs adversaires.

En particulier, ses commentaires concernant Ferrari alimentent davantage la théorie selon laquelle la solide première saison de Carlos Sainz avec la Scuderia a accru la pression sur son collègue Leclerc.

L’Espagnol a grandi avec l’équipe au fur et à mesure que la campagne 2021 progressait et a fini par devancer le Monégasque de 5,5 points sur les 22 courses grâce à quatre podiums et aucun abandon.

Mais quoi qu’il pense des alignements chez Ferrari et McLaren, Marko considère toujours Max Verstappen, le champion du monde 2021, et son prédécesseur Lewis Hamilton comme étant de loin la classe du peloton.

« L’objectif déclaré est le titre de champion du monde », a déclaré Marko à Auto Motor und Sport de ses espoirs pour Red Bull en 2022. « [But] avec un si grand changement de règle, vous ne pouvez jamais être sûr.

« Mercedes et nous avons le potentiel, les gens et la continuité. Cela parle encore une fois pour un duel au plus haut niveau. D’autant plus qu’avec Hamilton et Verstappen, aucun autre pilote ne se présente.

« Le plus proche d’eux est [Lando] Norris. Leclerc a été, pour ainsi dire, démystifié par Sainz.

Marko avait précédemment déclaré qu’il espérait que l’arrivée de George Russell chez Mercedes rendrait service à Verstappen, en ce sens que le jeune Britannique pourrait diluer la puissance du défi pour le titre de Hamilton en enlevant des points à l’ancien septuple champion.

L’Autrichien de 78 ans pense également que le fait que le duo Mercedes soit compatriote est un facteur. Mais il maintient que « Mr Saturday » a quelque chose à prouver étant donné que ses performances dominicales pour Williams n’étaient pas largement supérieures à celles de son ancien coéquipier, Nicholas Latifi.

« Russell sera certainement un défi plus important pour Hamilton », a déclaré Marko, clairement convaincu que le jeune Britannique arrivera avec plus de faim et d’ambition que son prédécesseur avec les Silver Arrows, Valtteri Bottas.

« Juste rhétoriquement et politiquement, parce qu’il est aussi anglais.

« C’est un pilote incroyablement rapide en qualifications. En course, cependant, l’écart avec Latifi n’était plus si grand. Russell doit d’abord faire ses preuves.