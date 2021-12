Helmut Marko pense que la signature de Sergio Perez était la « bonne décision » pour Red Bull

Le conseiller en sport automobile de Red Bull, Helmut Marko, pense que Sergio Perez a prouvé à l’équipe que c’était la « bonne décision » pour eux de le signer.

Perez a pris du retard sur Max Verstappen lors de certaines courses au cours de la saison 2021, mais a remporté sa première victoire pour Red Bull lors d’un Grand Prix frénétique d’Azerbaïdjan.

Verstappen avait le dessus presque tous les week-ends pour Red Bull et bien que Perez ait été critiqué pour ses performances en qualifications, il a souvent pu récupérer sur le terrain – mais au prix de pouvoir être un mitrailleur arrière efficace pour son coéquipier Dans la course.

Message d’appréciation RB16B 😍 À qui d’autre va manquer ce mauvais garçon ? pic.twitter.com/tPPbRKT1ZR – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 26 décembre 2021

Il a par la suite obtenu un nouveau contrat pour rester avec Red Bull la saison prochaine, après avoir suffisamment impressionné et amélioré au fil de la saison.

Marko a salué le travail qu’il a fait pour retenir Lewis Hamilton lors de la course d’Abou Dhabi, car cela a permis à Verstappen de se rapprocher derrière lui à un rythme de nœuds – ce qui, selon lui, était « idéal » pour les espoirs du nouveau champion du monde.

« Checo a connu des hauts et des bas », a déclaré Marko à Formel1.de, cité par Motorsport.com. « L’un des moments faibles a été dans une certaine mesure lors des qualifications. Lorsque vous commencez huitième, neuvième ou onzième, cela prend trop de temps pour pouvoir prendre en charge Max. J’entends par là la possibilité de la Safety Car [undercut] est parti et des choses comme ça.

« Mais à Abu Dhabi, il a fait un travail idéal, et il a aussi beaucoup aidé Max à remporter cette victoire. Je me souviens d’une situation similaire en Turquie où il a également croisé Hamilton et où il lui a également fallu beaucoup de temps pour dépasser Perez.

Avant que Perez ne soit confirmé comme remplaçant d’Alex Albon, des rumeurs avaient circulé selon lesquelles lui ou Nico Hulkenberg auraient été prêts à prendre le poste d’Albon après la fin de la saison.

Marko a admis que le nom de l’Allemand avait été dans le cadre pour obtenir le volant chez Red Bull et a reconnu que les performances de qualification de Perez n’avaient pas toujours été à la hauteur.

Cela dit, cependant, il pense que l’équipe a bien choisi de faire de l’ancien homme de Racing Point le partenaire de Verstappen.

« C’est difficile à dire car nous n’avons pas Hulkenberg dans la voiture. Mais Perez a montré qu’il a une expérience incroyable quand tout est bon pour lui, et il a participé à de nombreuses courses au rythme de Max.

« En raison des mauvaises positions de départ, il est entré en jeu, mais dans l’ensemble, c’était la bonne décision. »