Helmut Marko pense que Mercedes a abandonné «l’aile coudée» pendant le week-end au Qatar

Tout comme la FIA a annoncé un nouveau test d’aileron arrière, Helmut Marko dit qu’il semble que Mercedes ait laissé tomber son aileron flexible.

Red Bull s’est insurgé depuis plusieurs semaines contre l’aileron arrière de Mercedes, affirmant qu’il fléchit sous une certaine charge, réduisant la traînée et créant ainsi un avantage de vitesse.

Selon le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, son fonctionnement est « caché », il est donc « plus difficile à repérer à partir d’une caméra ».

Pointant vers une photo de ce qu’il dit être des marques sur l’aile arrière du W12, il a expliqué à Sky F1 : où il a bougé et fléchi.

« Nous avons de nombreuses photos de chacun des récents Grands Prix que vous pouvez voir ce qui s’est passé, et c’est ce qui a été notre préoccupation. »

Au cours du Grand Prix du Qatar, il a été confirmé que la FIA introduirait un nouveau test pour l’aileron arrière, destiné à l’arrière de l’aile.

« Il y aura un test de traction vers le bas à l’arrière de l’aile », a déclaré Horner, « donc effectivement, une quantité de charge sera ajoutée à l’arrière de l’aile. »

Les premiers tests devaient être effectués après les qualifications de samedi pour le Grand Prix du Qatar.

Mais alors que Mercedes a insisté à l’époque sur le fait qu’il n’y avait rien de fâcheux à propos de leur aileron arrière, Marko estime qu’ils sont allés le changer.

« Mercedes a ralenti au cours des séances d’essais ici et cela est dû au fait qu’ils ont utilisé un aileron arrière qui n’était plus pliable, car leur vitesse de pointe était dans la plage normale », a-t-il déclaré à Sky Germany.

« Je suppose qu’ils ne l’utiliseront plus non plus car la FIA a les outils pour le vérifier. Je ne les vois pas prendre ce risque.

Il a réitéré cela dans une interview séparée avec Servus TV, déclarant : « Mercedes n’est plus supérieur en vitesse de pointe. Je suppose que c’est parce qu’ils ont changé une pièce d’aile.

Malgré le changement d’aile, du moins selon Red Bull, le pilote Mercedes Lewis Hamilton a remporté la victoire au Qatar, franchissant la ligne devant Max Verstappen.

Le Néerlandais, qui a commencé P7 après une pénalité sur la grille, a pu limiter les dégâts d’un seul point en remportant le tour le plus rapide du grand prix.

« Nous avons limité les dégâts de manière optimale », a déclaré Marko. « Nous avons joué la sécurité dans la course, chaque fois que Max attaquait, a répliqué Lewis.

« Max a dû mettre plus de pression sur les pneus pendant sa poursuite et a également eu un peu de dommages à l’aile. Ce n’était rien de grave.

« Maintenant, nous n’avons pas terminé devant ici, nous devons donc gagner en Arabie saoudite. Ensuite, ce sera à propos de la course finale de décider.

Verstappen détient une avance de huit points avant le Grand Prix d’Arabie saoudite.

Marko a déclaré : « Nous devons gagner une course. Après avoir échoué à répondre à nos attentes ici et au Brésil, nous devons faire un meilleur travail à Djeddah.