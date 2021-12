« Helmut Marko pense qu’il n’y a pas un tel danger » que Mercedes braconne Max Verstappen

Helmut Marko ne pense pas qu’il y ait un risque que Max Verstappen quitte Red Bull pour Mercedes à l’avenir.

Le Néerlandais et son équipe célèbrent actuellement la victoire de leur premier et de leur cinquième championnat des pilotes respectivement après avoir dépassé Lewis Hamilton dans le dernier tour de la course finale pour le sceller.

Après avoir franchi la ligne d’arrivée, il a déclaré à la radio de l’équipe qu’il voulait continuer à piloter pour eux pendant longtemps, et a doublé sa mise une semaine plus tard lors du gala de la FIA.

« C’est comme ça, parce que je pense que vous avez également entendu sur ma radio, au tour de piste, me demander si je pouvais rester encore 10/15 ans », a-t-il déclaré.

« Donc, je suis très heureux où je suis. Et aussi, je peux être moi-même, et je pense que c’est aussi très important. Et il ne s’agit pas que de pure F1 : nous pouvons nous amuser, nous pouvons bien rire.

« Je pense que c’est aussi important. Parce qu’il ne s’agit pas seulement de performances, vous devez également apprécier ce que vous faites.

Bien qu’il dise maintenant qu’il aimerait rester où il est, Verstappen sera inévitablement lié à un déménagement chez Mercedes une fois que Hamilton se retirera du sport, surtout si l’équipe allemande recommence à dominer le sport.

Je me sentais vraiment bien de rentrer à la maison dans une usine de champions du monde 🟠 Merci à tous pour l’accueil chaleureux d’aujourd’hui et plus important encore pour votre travail acharné au cours de la dernière année 🙏 pic.twitter.com/sex1cJGbJK – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 15 décembre 2021

Marko n’est cependant pas inquiet de perdre son homme, affirmant que Mercedes a mis fin à ses espoirs de le signer lorsqu’ils ont célébré la victoire alors que le Néerlandais était à l’hôpital après le Grand Prix de Grande-Bretagne, dont l’homme de Red Bull s’est retiré après une collision avec Hamilton.

« Il n’y a pas un tel danger », a déclaré Marko à la Formel1.de Chaîne Youtube.

« Trop de choses ont été détruites à Silverstone. »

Verstappen a encore un long chemin à parcourir avant de devenir le pilote le plus titré de l’équipe, étant donné que Sebastian Vettel a remporté quatre titres et 38 courses au cours de son séjour là-bas.

Néanmoins, Marko pense déjà qu’il est le meilleur qu’ils aient jamais eu à bien des égards et, comme beaucoup d’autres, pense qu’il est très similaire au regretté grand Ayrton Senna.

« [He is] le pilote le plus rapide, le plus constant et le plus agressif que nous ayons jamais eu », a déclaré l’Autrichien.

« Ces deux pilotes sont comparables au niveau de leur mentalité, de leur personnalité et de leur agressivité. Nous avons de la chance d’avoir quelqu’un comme ça.