Helmut Marko prédit une rivalité «encore plus tendue» avec Mercedes

Helmut Marko a reconnu la relation entre Mercedes et Red Bull après que le Grand Prix de Grande-Bretagne deviendra « encore plus tendu ».

La bataille pour la suprématie entre les deux prétendants au Championnat du Monde était déjà de moins en moins amicale au niveau des chefs d’équipe cette saison.

Toto Wolff et Christian Horner, aidés et encouragés par le conseiller de Red Bull Marko, ont échangé des insultes et des menaces de protestations contre les voitures de l’autre.

Les pilotes, Lewis Hamilton et Max Verstappen, avaient gardé les choses plus propres sur et hors piste jusqu’à ce qu’ils entrent en collision dans le premier tour à Silverstone, la voiture du Néerlandais volant dans la barrière et hors de la course avec un impact 51G.

Par la suite, Verstappen a critiqué le comportement « irrespectueux » et « antisportif » de son rival pour avoir célébré la victoire avec jubilation à un moment où il était hospitalisé pour des contrôles qui ont duré plusieurs heures.

Marko a réitéré que Red Bull ne cherchera pas à se venger de ce qui s’est passé, mais plutôt heureux de laisser sa voiture parler, mais pense que la rivalité pourrait devenir encore plus amère et féroce à mesure que la campagne progresse.

« La relation va devenir encore plus tendue. En d’autres termes, il n’a jamais été détendu”, a déclaré Marko lors d’une interview avec RTL.

« C’est excitant pour les spectateurs. [But] nous nous comporterons selon des méthodes sportives équitables.

« Rien ne nous perturbera. Nous ne pouvons pas abandonner notre concept. Nous savons que nous avons un excellent package avec voiture, pilote et châssis. »

L’Autrichien de 78 ans a ajouté que bien que dimanche ait été un “revers majeur” avec l’érosion considérable des avances importantes de Red Bull dans les deux championnats du monde, l’équipe est “assez forte pour le mettre derrière nous”.

Marko a qualifié Silverstone de “Mercedes-land”, Hamilton remportant sa course à domicile pour la huitième fois, tandis que le prochain site en Hongrie est celui où le champion du monde a triomphé au cours de quatre des cinq dernières années et également à huit reprises. .

« Nous avons gagné le sprint [qualifying] avec facilité et aurait également remporté la course principale », a déclaré Marko.

« C’est la deuxième fois que nous sommes touchés, après la crevaison à Bakou. Mais il n’y a aucune raison d’avoir peur [in Hungary]. Nous supposons que ce sera serré, c’est sûr.

« Nous avons prouvé que nous sommes compétitifs sur toutes les pistes de course cette année. Silverstone était le pays absolu de Mercedes, mais dans le sprint, nous avons prouvé notre compétitivité et dans la course, nous l’aurions prouvé aussi.