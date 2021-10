Helmut Marko qualifie les bouffonneries de Max Verstappen et Lewis Hamilton de « inutiles »

Courant côte à côte dans le virage 1 comme s’il s’agissait d’un grand prix et non d’une séance d’essais, Helmut Marko a déclaré que les singeries de Max Verstappen et Lewis Hamilton en FP2 étaient « inutiles ».

Après avoir commencé la saison avec le sourire, les gants se sont détachés dans la lutte pour le titre entre Verstappen et Hamilton.

Les deux ont juré de ne pas se donner un pouce et cela a été exposé lors des deuxièmes essais du GP des États-Unis.

Entamant un tour chaud en même temps, les deux ont couru côte à côte jusqu’au premier virage avant que Hamilton ne prenne l’avantage.

Verstappen l’a traité d’« idiot stupide » et lui a montré le majeur.

Le conseiller Red Bull, Marko, estime que cela n’était pas nécessaire de la part des deux pilotes.

Il a déclaré à Sky Germany : « Nous avons eu cela plus souvent au cours de la saison.

« Que ces deux-là ne dîneront pas ensemble plus souvent, nous le savons de toute façon, mais je pense que ce n’est pas nécessaire. »

Mais alors que l’Autrichien n’était pas content de ce moment, il était ravi que Red Bull ait réduit l’écart avec Mercedes en FP2.

Alors que Mercedes a remporté le 1-2 lors de l’heure d’entraînement du week-end, Sergio Perez a dominé les charts en FP2 avec un 1:34.946, terminant devant Lando Norris et Lewis Hamilton.

« Cet écart de près d’une seconde dans le premier entraînement, qui a clairement diminué », a-t-il déclaré.

« Ce sera une course difficile ce week-end, mais ce n’est pas aussi clair du côté de Mercedes que nous le pensions auparavant. »

Verstappen, quant à lui, dit qu’il ne comprend pas ce que Hamilton essayait de prouver dans leur quasi-accident.

« Je ne sais pas, nous sommes tous alignés pour faire nos tours donc je ne comprends pas vraiment ce qui s’est passé là-bas », a-t-il déclaré.

Le patron de l’équipe, Christian Horner, pense que Hamilton a sauté la file d’attente, déclarant à Sky F1: « Ils faisaient évidemment la queue pour commencer le tour et Lewis a décidé de sauter Max là-bas.

«Je pense qu’ils ont une règle non écrite selon laquelle dans des sessions comme celle-ci, ils se relaient. Mais je pense que Max faisait juste remarquer qu’il était le premier dans la file d’attente, donc l’une de ces choses.