Helmut Marko: Red Bull a besoin de Sergio Perez pour battre Valtteri Bottas

Helmut Marko a laissé un indice pas si subtil à Sergio Perez sur son importance dans la bataille du Championnat du monde de cette année.

Perez a été signé par Red Bull au cours de l’hiver en tant que deuxième corde essentielle à leur arc dans le combat avec Mercedes, qui s’est intensifié pour 2021.

Au cours des deux dernières saisons, Max Verstappen a dû affronter Lewis Hamilton et Valtteri Bottas pratiquement à lui seul avec Pierre Gasly et Alex Albon le plus souvent en course plus loin sur le terrain.

Ce dont Red Bull avait besoin, c’était d’en faire un combat à quatre virages avec leur deuxième pilote, maintenant Perez, essayant de prendre des points à Bottas pendant que Verstappen rivalise avec Hamilton pour la couronne individuelle.

Jusqu’à présent, Bottas, avec quatre ans d’expérience de course pour Mercedes, a eu le meilleur de la bataille n ° 2, terminant troisième derrière Hamilton et Verstappen dans trois des quatre premières courses de la saison pendant que Perez s’installe dans sa nouvelle voiture.

Mais le Mexicain devra commencer à faire sentir sa présence à l’avant dès que possible, selon le directeur du développement des pilotes de Red Bull, Marko, si Red Bull veut relever un véritable défi pour le championnat des constructeurs – ils traînent actuellement Mercedes de 29 points. .

“Ce championnat du monde sera également décidé par le deuxième pilote de l’équipe”, a déclaré Marko, cité par Auto Motor und Sport, dans un signal clair à Perez qu’il devra commencer à multiplier les 32 points qu’il a récoltés jusqu’à présent ce trimestre. .

Mais au moins, Marko voit certains avantages d’avoir le joueur de 31 ans avec l’équipe, notamment qu’il n’a pas envie de changements à la RB16B comme Gasly l’était avec le prédécesseur de la voiture en 2019.

“Perez s’améliore constamment”, a déclaré l’Autrichien de 78 ans. «Il ne veut pas réinventer la voiture comme Gasly. Au lieu de cela, il regarde Max, analyse ses tours et reconnaît où il doit s’améliorer.

La prochaine chance pour Perez de montrer des progrès sera dans le Grand Prix de Monaco de cette semaine dans un lieu où le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, voit une chance de réduire son déficit face à Mercedes, sur la base des performances d’une partie comparable du circuit pour la dernière course. en Espagne.

«Secteur 3 [at Barcelona] donne parfois une bonne idée de la façon dont la voiture pourrait être à Monaco, où nous espérons être compétitifs », a déclaré Horner.

«Nous devons nous assurer de battre Mercedes à Monte Carlo, mais nous savons que ce sera incroyablement difficile.»

