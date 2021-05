Helmut Marko: Red Bull ne va pas “ jeter ” le championnat du monde

Le conseiller Red Bull, Helmut Marko, a déclaré que l’équipe ne «rejetterait pas» le championnat du monde de cette année en se concentrant trop tôt sur sa voiture 2022.

Les équipes adoptent toutes des approches différentes quant à leur développement tout au long de la saison 2021. Haas, par exemple, a déclaré qu’il ne mettrait pas à jour sa voiture pour se concentrer pleinement sur les nouvelles réglementations techniques en 2022.

Red Bull et Mercedes ont entamé un combat d’une saison pour le championnat des pilotes et des constructeurs en 2021, et le Dr Marko dit que son équipe ne changera pas de cap d’une manière qui nuira à leurs chances dans les deux batailles pour le titre.

«Nous n’allons pas gâcher le Championnat du Monde en nous concentrant trop tôt sur l’année prochaine», a-t-il déclaré à F1-Insider.com.

«Et je suppose que l’attitude est la même chez Mercedes car Lewis est à la poursuite de son huitième titre. Donc, ils ne diront pas non plus chez Mercedes: nous arrêterons le développement et tout ira jusqu’en 2022. »

Avec l’étroitesse de la bataille au milieu de terrain, McLaren et Ferrari ont pris des décisions pour continuer à développer leurs voitures pour cette saison – pour le moment.

Le directeur sportif de Ferrari, Laurent Mekies, a déclaré: «En principe, nous avons déjà achevé le changement. Si je devais donner un chiffre, vous pourriez dire 90 à 95%. »

Le directeur technique de McLaren, James Key, a déclaré que son MCL35M avait un plancher «mûr pour le développement» cette année, l’équipe basée à Woking espérant gagner la troisième place du championnat des constructeurs pour la deuxième saison consécutive.

“Nous avons conservé les spécifications que nous avons apportées, nous avons donc mis à jour la voiture avec les nouvelles pièces, ce qui est une excellente nouvelle”, a déclaré Key à The Race après avoir confirmé que McLaren avait apporté des mises à jour à leur aile avant et à leur plancher au Grand Prix d’Espagne.

«Un excellent effort de la part de tous les gars de l’aéro et de tout le monde à l’usine pour le concevoir et le faire passer à travers la production, et le processus de production pour l’obtenir ici à temps et donner aux deux pilotes les ensembles dont ils avaient besoin.

«Nous allons piloter ces nouvelles pièces. Et puis nous avons d’autres pièces à venir. Nous n’avons pas encore terminé le 35M. Il y a encore quelques mises à jour à venir, certaines sont encore en phase de conception pour le moment. »

