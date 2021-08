Helmut Marko remet en question la gravité des pénalités de Vettel et de Hamilton

Helmut Marko a demandé pourquoi la punition de Sebastian Vettel au GP de Hongrie était si sévère par rapport à la pénalité de temps de Lewis Hamilton à Silverstone.

La voiture de Vettel n’avait pas assez de carburant pour offrir un échantillon requis à la fin de la course en Hongrie pour assurer la légalité de l’Aston Martin, ce qui a conduit à sa disqualification de la course – bien que l’appel de l’équipe contre cette décision aura lieu lundi. après midi.

Le patron du sport automobile de Red Bull continue de s’exprimer dans son indignation concernant la collision à grande vitesse de Hamilton et Max Verstappen à Silverstone, pour laquelle le septuple champion du monde a écopé d’une pénalité de 10 secondes, avant de revenir sur le terrain pour remporter le course.

Marko pense qu’il doit y avoir une discussion sur la façon dont les sanctions devraient être calculées, tout en critiquant Hamilton pour ses messages radio au combat avec Fernando Alonso en Hongrie.

« Vettel a été disqualifié parce qu’il n’y avait pas assez de carburant dans le réservoir. Nous devons donc parler de la relation entre les sanctions », a déclaré le Dr Marko à Speedweek.

“Il est clair pourquoi Vettel est presque tombé en panne d’essence, car une course normale avait été calculée et il en a simplement utilisé davantage dans le combat avec Ocon – aucun pilote n’économise de l’essence dans cette situation. Où est la relation là-bas par rapport à l’infraction de Hamilton?

« Ensuite, il y a la déclaration de Hamilton sur la conduite dangereuse de Fernando Alonso. [Alonso] conduit de manière sensationnelle, défendu de manière optimale, puis cette déclaration de quelqu’un qui tire sur un concurrent une course avant.

Bahreïn ⇢ Budapest 🏁 Le temps passe vite 💨 pic.twitter.com/CQWkBCRKmH – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 3 août 2021

En regardant la saison plus largement, cependant, Marko pense que l’équipe Red Bull a mieux performé qu’il ne l’avait prévu – mais a déclaré que les récents accidents de Verstappen et Perez pourraient entraîner des pénalités de moteur plus tard dans la saison, ainsi que devoir débourser pour de gros dégâts. facture de réparation.

“La première mi-temps s’est mieux passée que prévu”, a-t-il déclaré. « Nous sommes à égalité avec Mercedes en termes de châssis et de moteur. Max est au top, dans sa meilleure année jusqu’à présent.

« Puis est venu le grand désastre, sans que ce soit de notre faute, avec l’accident de Hamilton dans la roue arrière de Max, qui a entraîné un spin-off effrayant de Verstappen et nous a privés non seulement d’une victoire certaine – parce que Hamilton savait s’il ne le faisait pas. dépasser dès le premier tour il ne nous verrait pas – mais aussi plus de 1,5 million d’euros de dégâts.

« Maintenant, comme il s’est avéré après les qualifications au Hungaroring, le moteur est également toujours endommagé. Cela signifie qu’à un moment donné, nous devrons recourir à une quatrième unité d’entraînement, ce qui signifie un transfert de pénalité.

« Dans la course, qui a commencé sur la pluie, nous étions toujours confiants car Max est le roi de la pluie, jusqu’à ce que Bottas vienne et élimine deux de nos voitures, chacune avec des dommages importants : le côté droit de Max pouvait être réparé, mais l’équilibre était complètement rompu. . Dans le cas de Sergio, le deuxième moteur est parti, et nous aurons également besoin d’un quatrième, ce qui signifie une pénalité. Ces deux incidents, causés par des pilotes Mercedes, ont effacé notre avance au championnat parmi les pilotes et les constructeurs. »