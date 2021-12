Helmut Marko répond aux rumeurs de changement de moteur de Max Verstappen

Helmut Marko a provisoirement exclu un changement de groupe motopropulseur pour Max Verstappen en Arabie saoudite ce week-end.

Alors que Mercedes prévoyait de réinstaller le moteur «épicé» de Lewis Hamilton à Djeddah après son succès à Interlagos, les réflexions s’étaient tournées vers la question de savoir si Red Bull donnerait ou non à Verstappen une nouvelle puissance avant les deux dernières courses de cette saison pour essayer de combattre. Le mouvement d’Hamilton.

Verstappen mène toujours le championnat du monde devant Hamilton, et le conseiller Red Bull pense qu’il est toujours dans la loge pour remporter le titre, ayant précédemment déclaré que l’équipe ne prendrait plus de pénalités en raison de tout changement de groupe motopropulseur.

« Un changement de moteur n’est pas prévu en Arabie saoudite pour le moment », a déclaré Marko à F1-Insider. « Si c’est le cas, il viendra à Abu Dhabi. »

Marko a déclaré séparément qu’il espère que son équipe pourra rebondir en Arabie saoudite ce week-end, compte tenu des performances dominantes de Mercedes au Brésil et au Qatar lors des deux dernières courses.

« Au Brésil, nous n’avions aucune chance. Au Qatar, nous avons fait une erreur de configuration. Mais nous sommes toujours en avance », a déclaré Marko au journal autrichien OE24, cité par RacingNews365.

« Maintenant, nous devons nous battre à Djeddah. Max a encore toutes ses chances.

La Formule 1 se rendra ce week-end sur le tout nouveau circuit de la corniche de Jeddah, la piste semblant encore avoir les dernières touches à sa construction.

Avec tant d’inconnues à venir, il a confirmé que Verstappen avait pris le temps d’essayer d’apprendre la piste avant de se rendre en Arabie saoudite.

« Croyez-moi, nos gens travaillent à plein régime », a déclaré Marko. « Max s’entraîne dans le simulateur ; il en a même un à la maison. Peu lui importe qu’il n’y ait jamais conduit.

Lorsqu’on lui a demandé si l’équipe se rendrait tôt en Arabie saoudite pour essayer de déterminer les éléments de la piste, il n’a pas tardé à rejeter cette idée.

« Qu’est-ce que c’est censé nous apporter ? Autant que je sache, rien n’est encore fini là-bas.

« Il y a encore des pelles et des véhicules de construction qui circulent. Le tarmac n’est nettoyé qu’à la dernière seconde. Quelques tours d’entraînement suffisent à Max pour se familiariser avec le parcours.

Verstappen pourrait devenir champion du monde ce week-end s’il ouvre un avantage de 26 points en remportant la course avec le tour le plus rapide et Hamilton termine P6 ou en dessous – mais le conseiller Red Bull n’a pas voulu spéculer sur les permutations à Djeddah.

« S’il vous plaît, laissez-moi tranquille avec les calculs ! » s’exclama Marko. « Ou devrais-je revenir avec les 50 points que Max a perdus sans faute de sa part ?

« Seul [Valtteri] Bottas casse toujours [down] chez Mercedes », a-t-il ajouté. « Rien n’arrive jamais à Hamilton. »