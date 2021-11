Helmut Marko n’a pas hésité à critiquer la FIA après que Max Verstappen s’est vu infliger une pénalité sur la grille au Qatar.

Cela semblait être une séance de qualification relativement bonne pour le Taureau rouge pilote avec lui en faisant assez pour séparer la paire Mercedes et assurer un départ en première ligne pour la course.

Cependant, dans son dernier tour lancé, Pierre Gasly s’est arrêté sur le bord de la piste avec une crevaison, provoquant des drapeaux jaunes agités, et Verstappen n’a pas ralenti pour eux, ce qui lui a finalement coûté cher.

Les commissaires ont pris note et ont décidé de lui infliger une pénalité de cinq places sur la grille, ce qui signifie qu’il commencerait la course à partir de la 7e place et mettrait fin à ses chances de défier son rival pour le titre. Lewis Hamilton pour la victoire.

Red Bull était furieux contre la décision, Christian Horner déclarant que la FIA n’avait pas mis en place les conditions de drapeau jaune et affirmant qu’un « maréchal voyou » en avait agité une.

« Pour être honnête avec vous, nous avons vraiment du mal à le comprendre. Cela ressemble à un boulet complet », a déclaré Horner à Sky F1.

« La FIA a effectivement dit ‘jouer’ sur le circuit et c’était sûr et clair, et Max était au début du premier secteur donc il a eu tellement de temps pour le regarder. Le tableau de bord sur son volant indique que tout va bien, sinon nous l’aurions prévenu.

«Malheureusement, il y a un drapeau jaune et il ne l’a tout simplement pas vu.

« Je pense que c’est juste un marshal voyou qui a brandi un drapeau et il n’a pas été mandaté par la FIA. Ils doivent avoir le contrôle de leurs marshals. C’est aussi simple que ça. »

BREAKING 🚨: Max Verstappen s’est vu infliger une pénalité de cinq places sur la grille pour ne pas avoir respecté les doubles drapeaux jaunes agités.#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/O0iGvKRFra – PlanetF1 (@Planet_F1) 21 novembre 2021

Marko a ressenti la même chose que son collègue Red Bull, rejetant la faute sur le système de triage de la FIA et affirmant que l’instance dirigeante avait imposé des sanctions pour cacher ses propres problèmes.

« C’est ridicule », a déclaré l’Autrichien à DAZN.

« Vous savez que la FIA ne peut pas organiser un système de triage approprié et qu’elle cache son incompétence sur les épaules du pilote.

« Incroyable. »

Horner a finalement été convoqué par les commissaires sportifs et a reçu un avertissement officiel pour ses commentaires, étant réputé avoir enfreint le code sportif énoncé par la FIA.

Le directeur de l’équipe s’est ensuite excusé et s’est engagé à participer au programme des commissaires internationaux de la FIA 2022.

« Je tiens à préciser que les commissaires font un travail formidable », a déclaré Horner.

«Ma frustration n’était pas avec les commissaires mais à cause des circonstances. Si un individu a été offensé, je m’en excuse. »