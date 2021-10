Helmut Marko révèle un avantage clé que Mercedes détient sur Red Bull

Helmut Marko a identifié un avantage significatif que Mercedes a sur Red Bull dans sa bataille pour le championnat du monde : trouver la bonne configuration plus rapidement.

Il reste cinq courses de cette saison passionnante et les deux titres sont à gagner, avec Max Verstappen de Red Bull menant Lewis Hamilton de 12 points au classement des pilotes.

C’est l’inverse dans le championnat des constructeurs, avec Mercedes en tête de 23 points.

En termes de victoires en course, Red Bull est devant 9-6 avec son deuxième pilote, Sergio Perez, ayant contribué à l’une de ces victoires, tout comme son équivalent Valtteri Bottas chez Mercedes.

Néanmoins, le pivot de Red Bull, Marko, pense que Mercedes est plus en mesure de démarrer un week-end de course avec les réglages de leurs voitures – un point illustré lorsque Hamilton et Bottas ont dominé les feuilles de temps au FP1 pour le Grand Prix des États-Unis avant Perez et Verstappen a pris le relais pour les sessions restantes.

« Il semble que Mercedes soit beaucoup plus rapide pour mettre sa voiture dans la bonne configuration », a déclaré Marko à Autosport.

« Nous avons une voiture plus complexe et en moyenne, cela nous prend plus de temps, mais il n’y a toujours que deux pilotes qui en tirent toujours le maximum. C’est Hamilton chez Mercedes et Max avec nous.

« Le numéro deux des pilotes, Perez, Dieu merci, est en hausse, mais aussi Bottas – il a fait une course sensationnelle en Turquie et plus que la moyenne à Austin.

« Mais au final, ces deux pilotes d’exception maintiennent ce duel, que ce soit la Mercedes ou la Red Bull qui est plus rapide.

« Dans l’ensemble, c’est le pilote qui fait la différence. Et ces pilotes sont si forts que Verstappen peut également battre une Mercedes plus rapide avec des pneus durs. »

Cette dernière référence concernait la course sur le Circuit des Amériques, où Verstappen a pu s’accrocher pour la victoire même si Hamilton, avec des pneus plus frais à raison de huit tours, le fermait rapidement à la fin.

Quant à Perez, il a maintenant enregistré des troisièmes places consécutives après avoir subi une période difficile depuis sa victoire au Grand Prix d’Azerbaïdjan début juin.

Marko a également calculé que Verstappen a « innocemment » raté 50 points à la suite d’une chute de la tête à Bakou en raison d’une crevaison de pneu, et d’avoir également été victime de collisions dans les Grands Prix de Grande-Bretagne et de Hongrie.