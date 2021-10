Helmut Marko revient sur plus de 50 points innocents perdus pour Red Bull en 2021

Le conseiller de Red Bull en sport automobile, le Dr Helmut Marko, a calculé que l’équipe avait perdu plus de 50 points au cours de la saison 2021.

Red Bull n’est potentiellement qu’à cinq courses d’ajouter sa première pièce d’argenterie à l’armoire à trophées depuis 2013, avec le pilote vedette Max Verstappen avec 12 points d’avance sur son rival pour le titre Lewis Hamilton.

Et, bien que ce soit une tâche plus difficile, Red Bull ne peut pas non plus être exclu du championnat des constructeurs, avec un déficit de 23 points pour tenter de se balancer contre le leader Mercedes.

Même si Red Bull, aux côtés de leurs partenaires moteurs Honda, ont fait de grands progrès tout au long de la campagne 2021, la saison n’a en aucun cas été parfaite.

Alors que nous nous dirigeons vers les dernières manches, Marko a réfléchi à certains moments clés qui ont retiré de précieux points à Red Bull.

Il a fourni deux miettes de réconfort à Red Bull dans son analyse : des incidents se sont produits hors de leur contrôle et, même après tout cela, ils sont toujours devant Mercedes dans au moins une bataille pour le titre.

Instantanés sur film d’une puissante amende #USGP 🎞❤️‍🔥 pic.twitter.com/kO22Zj45qh – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 27 octobre 2021

« Avant les trois dernières courses, nous craignions en fait d’être considérablement en retard », a déclaré Marko à Autosport.

« L’essentiel est que nous avons marqué plus de points que Hamilton dans ces grands prix, principalement à cause de la course de Hamilton en Turquie où il n’était que cinquième, tandis que Max a terminé deuxième à Sotchi, certainement par chance aussi, à cause de la pluie.

« Mais ce qui est encore plus remarquable, c’est que nous avons innocemment perdu Bakou, perdu Silverstone et perdu la Hongrie. Si vous calculez soigneusement le nombre de points que nous avons perdus, alors c’est plus de 50 points dans ces trois courses.

« En conséquence, nous n’avons plus que 12 points d’avance maintenant. Nous avons donc survécu à tous ces revers et nous avons également pu égaler la reprise de Mercedes. »

Marko a déjà fixé l’objectif de Verstappen ayant besoin de 10 victoires pour faire pencher la balance du titre en sa faveur – sa fantastique victoire au Grand Prix des États-Unis l’a porté à huit cette saison.

Le joueur de 78 ans a réitéré le même objectif : « Si nous gagnons les deux prochaines courses, alors c’est 60-40 pour Max. »

Si Verstappen parvient à remporter ce qui serait son tout premier championnat du monde, il deviendra le quatrième plus jeune à le faire derrière Sebastian Vettel, Lewis Hamilton et Fernando Alonso.