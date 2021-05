Helmut Marko s’attend à ce que Mercedes évite le “ scandale ” de Bakou

Le Dr Helmut Marko pense que Mercedes renoncera à toute manifestation de l’aileron arrière à Bakou – car elle devrait inclure «huit voitures», pas seulement Red Bull.

Les ailes flexibles, ou «ailes flexibles» comme les appelait Sir Lewis Hamilton, sont devenues un sujet brûlant en Formule 1 au cours des dernières semaines depuis que le septuple champion du monde a affirmé que Red Bull avait «gagné au moins trois dixièmes» de la leur. en qualifications du Grand Prix d’Espagne.

La FIA a annoncé quatre jours plus tard qu’elle allait introduire de nouveaux tests pour interdire les conceptions d’ailes qui «présentent des déformations excessives pendant que les voitures sont en mouvement» et qui «peuvent avoir une influence significative sur les performances aérodynamiques de la voiture».

Mais ces tests n’auront lieu que le 15 juin, juste avant le Grand Prix de France, ce qui signifie que les designs actuels peuvent toujours être utilisés en Azerbaïdjan avec sa longue ligne droite – où Hamilton a déclaré que l’aile de Red Bull “vaudra au moins six dixièmes. , probablement”.

Le directeur et copropriétaire de l’équipe Mercedes F1, Toto Wolff, est mécontent du timing, affirmant que si Red Bull a toujours la même aile à Bakou qu’ils utilisaient à ce jour, elle «ira aux stewards … et si les stewards ne suffisent pas. puis la Cour d’appel internationale ».

Cependant, Marko, conseiller de Red Bull, affirme que la majorité des équipes sur la grille de F1 utilisent des ailes avec des conceptions similaires à celles de la RB16B – et cela dissuadera probablement Mercedes de protester car cela créerait un «scandale majeur».

La marchandise Red Bull est maintenant disponible à l’achat via la boutique officielle de Formule 1

“Mercedes devrait protester contre huit voitures”, a déclaré Marko à F1 Insider. «Parce qu’en plus de nous, Ferrari, Alfa Romeo et Alpine sont également concernées. Voulez-vous vraiment faire cela et provoquer un scandale majeur? Je ne pense pas.

Red Bull a confirmé qu’il modifierait son aileron arrière pour se conformer aux nouveaux tests, pour un coût potentiel de «un demi-million de dollars» selon le directeur de l’équipe Christian Horner.

Le patron d’Aston Martin, Otmar Szafnauer, qui affirme que son équipe n’est pas affectée par la nouvelle directive, a affirmé qu’il serait possible de mettre en place un nouvel aileron arrière pour Bakou les 4 et 6 juin – mais Marko n’est pas d’accord.

“Nous changeons d’aile pour qu’elle passe les nouveaux tests comme requis au moment exigé par la FIA”, a déclaré l’Autrichien de 78 ans.

«Mais cela ne fonctionne pas pour Bakou. Nous ne pouvons pas faire cela en termes de temps, car nous devons ajuster tout l’arrière. Vous ne pouvez pas simplement construire un nouveau piano à queue.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!