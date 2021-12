Helmut Marko s’attendait à un contrecoup si Yuki Tsunoda avait causé le crash d’Abu Dhabi

Helmut Marko dit qu’il sait à quoi cela aurait ressemblé si un pilote AlphaTauri avait déclenché la voiture de sécurité à Abu Dhabi qui a aidé Max Verstappen.

Les espoirs du Néerlandais de remporter le championnat du monde semblaient effectivement perdus avant que Nicholas Latifi ne s’écrase dans le mur à six tours de la fin de la dernière course de la saison, faisant sortir la voiture de sécurité.

Cela a effacé le déficit de temps de Verstappen par rapport au leader Lewis Hamilton, lui a accordé un arrêt au stand «gratuit» pour des pneus neufs et avec la voiture de sécurité ramenée de manière controversée pour permettre un dernier tour de course, le Néerlandais a dépassé la Mercedes pour réclamer les pilotes ‘ Titre.

Marko, responsable du programme de développement des pilotes de Red Bull, a souligné qu’il s’agissait en fait d’une Williams à moteur Mercedes qui avait déclenché la chaîne d’événements qui a finalement coûté à Hamilton une huitième couronne individuelle record.

Il a senti que s’il s’agissait d’un AlphaTauri appartenant à Red Bull, peut-être celui conduit par Yuki Tsunoda qui avait été impliqué dans sa juste part d’accidents au cours de la saison, des accusations de quelque chose de sinistre en cours auraient pu être diffusées.

De la même manière donc que le scandale du « Crashgate » lors du Grand Prix de Singapour 2008 lorsque Nelson Piquet jnr a été accusé d’avoir volontairement chuté pour aider son coéquipier Renault Fernando Alonso.

« En interne, il était clair pour nous que nous avions besoin d’une voiture de sécurité », a déclaré Marko à Motorsport-total.com à propos des événements à Abu Dhabi.

« Il se serait passé quelque chose si Yuki [Tsunoda] avait causé un crash.

« Ensuite, il était déjà clair pour nous que c’était notre Pâques, Noël, chance du siècle. »

Marko a également défendu le directeur de course de la FIA, Michael Masi, concernant sa décision concernant le moment de redémarrer la course et d’autoriser les voitures sélectionnées – en particulier celles entre Hamilton et Verstappen sur la route – à se défaire d’elles-mêmes.

« Je pense que Masi a réagi de la bonne manière en libérant la course, dans l’esprit du sport », a déclaré Marko. « Que nous étions les bénéficiaires et Mercedes les perdantes, c’est un fait.

« Les voitures n’ont pas été agitées devant [earlier] car il y avait encore des commissaires en piste. Une fois de retour dans leur position de sécurité, il n’y avait aucune raison de ne pas leur faire signe de passer.

« Que Mercedes soit agacée, déçue, c’est plus que compréhensible. Et aussi le processus, dans la première réaction, est également compréhensible. Mais après que les deux protestations aient été rejetées, je pense qu’il devrait être reconsidéré. »