Helmut Marko s’en prend aux Mercedes « indignes », puis menace de démissionner

Helmut Marko a déclaré que Mercedes était « de mauvais perdants », mais a ajouté que Red Bull « reconsidérerait notre implication en F1 » si l’appel de Mercedes était couronné de succès.

Max Verstappen a remporté le Grand Prix d’Abou Dhabi, qui mettait fin à la saison, prenant le drapeau à damier devant Lewis Hamilton après avoir effectué un dernier tour pour la tête.

Elle a cependant été réalisée dans des circonstances controversées.

Verstappen avait terminé deuxième tout au long du Grand Prix avec Hamilton menant de plus de 10 secondes lorsque la voiture de sécurité a été sortie pour la Williams de Nicholas Latifi.

Alors que les tours se déroulaient au fur et à mesure que les commissaires nettoyaient la scène, le contrôle de course a annoncé que les voitures doublées ne seraient pas autorisées à se dérouler elles-mêmes si, ou quand, la course était redémarrée. Et puis, quelques minutes plus tard, ils ont dit qu’ils le pouvaient, mais seulement les cinq voitures entre Hamilton et Verstappen.

Cela a mis en place une fusillade dans le dernier tour pour la victoire en course et le titre mondial, Verstappen remportant les deux.

Mercedes a été lésée et a protesté à la fois contre cela et contre le fait que Verstappen avait brièvement devancé Hamilton alors qu’il était derrière la voiture de sécurité.

Les deux protestations ont été rejetées et Mercedes a annoncé son intention de faire appel.

Marko n’est pas du tout impressionné.

« C’est indigne d’une finale de Championnat du monde que la décision soit retardée comme ça », a-t-il déclaré selon Motorsport.com.

« Mais cela parle en faveur de l’attitude d’un, je dirais, un perdant indigne, si vous déposez de telles objections et protestations. »

Il a ajouté : « Nous avons brisé leur domination de sept ans avec un jeune homme et une équipe jeune et motivée.

« C’est dégoûtant ce qu’ils ont fait après la course pour protester alors qu’il était clair que cela ne fonctionnerait pas. C’est un très mauvais perdant pour moi.

Quant à l’intention de Mercedes de faire appel, le conseiller de Red Bull a déclaré : « On s’en fiche. Nous sommes le gagnant moral, que cela vienne d’une manière ou d’une autre.

Il a cependant menacé de quitter la Formule 1 si l’appel n’était pas en faveur de Red Bull.

« Nous reconsidérerons notre implication en Formule 1, si cela n’a pas les effets correspondants sur les futurs championnats », a-t-il déclaré.

« Tout le système doit être repensé. La constance en fait partie, les décisions ne peuvent même pas être interprétées de cette façon et une fois interprétées de cette façon.

« Les règles doivent être simplifiées. La prémisse doit être : Faisons la course !

« Après tant d’erreurs et de décisions douteuses, il y a certainement un grand besoin d’action. Maintenant, un nouveau président arrive, il aimerait donc commencer ici en premier. »