Helmut Marko s’excuse et accepte que Max Verstappen ait freiné Lewis Hamilton

Helmut Marko s’est excusé et a admis que son affirmation selon laquelle Max Verstappen n’avait pas freiné fort devant Lewis Hamilton en Arabie saoudite était erronée.

Après avoir failli prendre contact plus tôt dans le même tour, les deux prétendants au titre l’ont ensuite fait quand Verstappen ralenti fortement devant Hamilton pour essayer de laisser l’homme Mercedes le dépasser.

Celui qui devait être en retard dans la section suivante aurait le DRS, d’où la raison pour laquelle le Néerlandais a voulu abandonner la place là-bas, et quand Hamilton a hésité pour la même raison, il a appuyé plus fort sur les freins, ce qui a fait que le champion en titre lui a cogné le dos.

Le pilote Red Bull a finalement reçu une pénalité de 10 secondes pour cela, et Marko a ensuite déclaré que c’était injuste et que l’équipe avait des preuves pour prouver qu’il n’avait pas freiné plus fort juste avant que Hamilton ne le frappe.

« Nous pensons que nous avons été traités injustement. Nous travaillons pour prouver que la pression de freinage de Max n’a pas augmenté lorsqu’il a chuté avec Hamilton », a déclaré l’Autrichien.

« Hamilton a simplement mal jugé et est entré dans la voiture de Max. Malheureusement, cela a laissé deux grosses coupures dans notre pneu arrière. C’est pourquoi nous ne pouvions plus attaquer.

Il a depuis reculé, admettant que ces affirmations étaient fausses et s’en excusant.

Il dit que les informations sur lesquelles il se basait lui ont été données par les ingénieurs de Red Bull, mais se sont avérées fausses.

« Au moment de l’interview télévisée, j’ai transmis exactement les informations que j’avais précédemment reçues des ingénieurs », a-t-il déclaré. f1-insider.com.

« Ils n’avaient manifestement pas raison, alors je suis désolé. »

Max Verstappen : 369,5 points

Lewis Hamilton : 369,5 points Une course à parcourir. Une semaine à attendre pour la finale de l’année. Quelle saison phénoménale de #F1.#SaudiArabianGP pic.twitter.com/GuAihWy4bv – PlanetF1 (@Planet_F1) 5 décembre 2021

Hamilton a finalement remporté la course et réalisé le tour le plus rapide, le plaçant à égalité de points avec Verstappen avant la finale de la saison à Abu Dhabi.

Si aucun des deux ne marquait de points là-bas, le joueur de 24 ans remporterait le titre car il a plus de victoires, ce qui laisse penser à certains qu’il pourrait provoquer un crash avec le septuple champion du monde.

Marko dit qu’il n’aura pas recours à de telles tactiques et est convaincu qu’il n’aura pas à le faire.

« J’espère que le triste chapitre de l’Arabie saoudite est maintenant clos », a-t-il ajouté.

« De toute façon, nous regardons vers l’avenir. Nous voulons gagner à Abu Dhabi et ainsi remporter le titre. Nous ferons tout pour cela, mais nous ne prendrons aucune mesure injuste.

« En Arabie saoudite, nous avions déjà le rythme pour suivre Hamilton. L’itinéraire à Abu Dhabi devrait être plus accommodant pour nous.