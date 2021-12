Helmut Marko toujours agacé par les restrictions d’âge d’entrée en Formule 1

Helmut Marko pense qu’il est « absurde » qu’un jeune de 17 ans, comme Max Verstappen en 2015, ne puisse plus courir en Formule 1.

Verstappen a été accédé à la F1 directement depuis le Championnat d’Europe de Formule 3, faisant ses débuts pour Toro Rosso au Grand Prix d’Australie moins de six mois après son 17e anniversaire. Deux semaines plus tard, il marquait ses premiers points, terminant septième en Malaisie.

Marko, bien sûr, en tant que responsable du programme de développement des pilotes de Red Bull, a contribué à donner au Néerlandais sa grande chance – et maintenant, à 24 ans, Verstappen est le champion du monde.

Mais 2015 était la dernière année où un jeune de 17 ans, comme Verstappen, était éligible pour concourir en F1. En décembre 2014, après l’annonce de sa promotion, la FIA a modifié la règle en fixant un âge minimum de 18 ans à partir de la saison 2016.

Cette exigence est toujours inscrite dans les règles d’obtention d’une super licence – et Marko est en désaccord avec elle avec véhémence.

« Fondamentalement, Max a commencé au même niveau que son coéquipier Carlos Sainz, qui avait déjà plus d’expérience dans les classes juniors », a déclaré Marko dans une interview avec l’édition néerlandaise de Motorsport.com, rappelant la gamme Toro Rosso 2015. . Sainz a également fait ses débuts en F1 aux côtés de Verstappen, bien qu’à l’âge de 20 ans au lieu de 17.

« Nous n’avons jamais douté de nos propres choix ou des qualités de Max, même si c’est un pari de savoir si les pilotes qui réussissent dans les classes d’entrée de gamme peuvent faire de même en Formule 1. Vous n’avez jamais cette garantie. »

L’histoire raconte que lorsque Marko a rencontré pour la première fois un Verstappen de 15 ans, au lieu de la discussion de 20 ou 30 minutes que l’Autrichien avait habituellement avec les conducteurs potentiels, ils ont discuté pendant plus d’une heure.

« Au cours de la longue conversation, je suis devenu assez convaincu que Max était en avance sur son temps », a déclaré Marko. « Il m’a même semblé plus mature que beaucoup de pilotes de 18 ans.

« Ma principale conclusion était la suivante : il y a un corps très jeune, mais quelqu’un qui a au moins trois à cinq ans de plus en esprit.

« La FIA n’a pas vu cela et a été assez stupide pour changer tout le système de licence, donc personne d’aussi jeune ne pourra plus jamais faire ses débuts.

« Je pense toujours que c’est un non-sens – à mon avis, vous devriez toujours regarder la personnalité d’un jeune conducteur. »

Marko a également rappelé le moment où il a décidé que Verstappen était prêt pour la Formule 1 – en juin 2014, à mi-chemin de la saison européenne de Formule 3.

« Les courses au Norisring ont été le facteur décisif », a déclaré Marko, Verstappen remportant trois victoires sur trois pour le deuxième week-end consécutif.

« Après ce que nous avons vu là-bas, l’âge n’avait plus d’importance. J’ai vu quelqu’un qui était prêt mentalement et physiquement pour la Formule 1 et tout de suite. Son âge n’était qu’une réflexion après coup.