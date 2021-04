Helmut Marko: Un problème différentiel nous coûte trois dixièmes par tour

Helmut Marko a révélé qu’un problème de différentiel coûtait aux deux Red Bull trois dixièmes par tour dans les premières étapes du Grand Prix de Bahreïn.

Red Bull a été l’équipe la plus rapide de l’ouverture de la saison, avec Max Verstappen croisant à la pole position, allant quatre dixièmes plus vite que Lewis Hamilton, dont Marko a admis avoir été surpris par.

« Les quatre dixièmes nous ont surpris, nous pensions avoir deux dixièmes d’avance », a déclaré l’Autrichien à motorsport-magazin.com.

«Dans les virages rapides, notre concept devrait apparaître encore plus clairement. Et ici, il n’y a pas de virages vraiment rapides qui défient le châssis.

«Nous avons maintenant simplement une voiture qui fonctionne tout autour.»

Cependant, ils n’ont pas réussi à remporter la victoire le jour de la course, Hamilton mettant en œuvre une stratégie à deux arrêts pour retenir le Néerlandais et gagner.

Cela était en partie dû au fait que, dans les premières étapes de la course, Verstappen ne s’est pas éloigné de la Mercedes autant que prévu.

À l’époque, il se plaignait de certains problèmes avec l’accélérateur et, selon Marko, ces problèmes étaient très graves et se sont avérés coûteux pour lui et Sergio Perez.

La marchandise Red Bull est maintenant disponible à l’achat via la boutique officielle de Formule 1

«En qualifications, comme vous l’avez vu, une partie s’est envolée parce qu’elle est passée trop large dans un virage. Cela a fait une petite différence, peut-être 8% de perte d’appui. Ce n’était donc pas une chose énorme », a-t-il dit formel1.de.

«Ce qui était plus grave au début de la course, c’est qu’il y avait des problèmes au niveau du différentiel. Dans le secteur 1, nous perdions drastiquement jusqu’à trois dixièmes par tour. La même chose était vraie pour Pérez, d’ailleurs. Non seulement il y avait moins d’adhérence, mais les roues arrière patinaient et les pneus chauffaient.

«Au cours de cette phase, nous n’avons pas réussi à ouvrir l’écart dont nous aurions eu besoin pour éviter un dégagement. Au lieu de cela, nous avons perdu 2,5 à 1,7 secondes. Ce fut la phase décisive du premier relais, dans lequel nous étions clairement désavantagés.

«Et puis nous avons eu un autre problème, car nous avons dû réduire la puissance du moteur en raison de problèmes de température. Mais Max a quand même réussi à rattraper le temps perdu.

Afin de ne pas rater à nouveau la victoire à Imola, Red Bull a déjà quelques améliorations dans le pipeline pour la deuxième course.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!