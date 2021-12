Helmut Marko voit un Max Verstappen plus mature et moins agressif

Helmut Marko pense que Max Verstappen est devenu un pilote plus mature et moins agressif qu’il ne l’était en 2016.

Le Hollandais a rejoint Taureau rouge avec une seule saison complète en Formule 1 à son actif et s’il a immédiatement impressionné en remportant sa première course en voiture, il était loin du produit fini.

Au cours de ses premières saisons avec l’équipe, il a commis diverses erreurs et a été considéré par beaucoup comme étant trop impatient et agressif lorsqu’il affrontait d’autres pilotes.

Cependant, de telles erreurs étaient rares lors de la dernière campagne, qui l’a vu sacré champion du monde pour la première fois, et Marko pense que le pilote de 24 ans est maintenant un bien meilleur pilote à bien des égards.

« Il est un peu moins agressif, oui, et peut mieux voir la situation dans son ensemble maintenant. C’est une différence importante », a déclaré l’Autrichien à l’édition néerlandaise de Motorsport.com.

« Dans les premières années, Max voulait être le plus rapide à tout moment et en toutes circonstances. Il a maintenant appris à le doser et à le délivrer si c’est vraiment nécessaire. La différence est qu’il a déjà montré cette maturité lors de sa toute première course pour Red Bull.

« Une autre différence importante est que si nous avions un problème lors des essais libres il y a quelques années, Max exploserait et crierait à travers le stand. Il emportait parfois cette impatience avec lui sur la piste, par exemple, si un retardataire ne se déplaçait pas assez rapidement.

« Maintenant, Max est beaucoup plus calme. Il performe régulièrement et à un niveau exceptionnellement élevé. C’est vraiment un pilote extraordinaire.

ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ!!!! C’est juste incroyable. J’ai commencé à courir avec mon père il y a plusieurs années. Nous rêvions de devenir champion du monde et maintenant nous le sommes. (1/3) pic.twitter.com/sQ3WBEjWZ6 – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 12 décembre 2021

Bataille Lewis Hamilton dans un combat titanesque pour le titre – le premier auquel il avait participé – qui s’est déroulé jusqu’au dernier tour de la dernière course, Verstappen a fait face à une énorme pression en 2021, mais cela ne lui a jamais semblé beaucoup.

Marko dit que son pilote s’est parfois senti tendu, mais que son ingénieur de course Gianpiero Lambiase l’a considérablement aidé à ces occasions.

« Le sang-froid avec lequel il a abordé cette année est en effet impressionnant », a-t-il ajouté.

« Nerveux n’est pas le bon mot avec Max de toute façon. Il ressent une certaine pression mais il peut la garder sous contrôle. Parfois, il y a certainement de la tension, mais pour cela, nous avons une très bonne équipe.

« Et son ingénieur de course Gianpiero Lambiase a également de très bonnes relations avec lui. Il a également le pouvoir de dire parfois clairement à Max dans quelle direction nous allons.

«Alors oui, Max n’est qu’un humain après tout, et vous remarquez certainement la tension. Mais la nervosité dans le sens où elle influence sa performance ou son approche ? Non, vous ne pouvez pas voir ça en lui.