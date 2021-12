La force industrielle du black metal en Suisse SAMAELL a sorti le clip officiel de sa reprise de LES BEATLES‘ « Helter Skelter ». A l’occasion du 53e anniversaire de la sortie de « Helter Skelter », SAMAELL célèbre l’héritage du groupe et la naissance du heavy metal. La chanson est apparue à l’origine sur SAMAELLle dernier album de « , » Hégémonie « .

Au « Helter Skelter », la formation industrielle remonte à la fin des années 1960, examinant les côtés sombres de la technologie et de la spiritualité, y compris de nombreuses références à la période originale de la chanson. Avec des cris chuchotants, des tambours métalliques, un jeu de guitare déchiqueté et des inserts de cordes ciblés, SAMAELL crée un paysage sonore majestueux mais intimidant et d’une clarté tranchante qui présente le légendaire LES BEATLES composition sous un tout nouveau jour tout en restant fidèle à ses racines.

SAMAELL commente « Helter Skelter »: « A la question ‘quelle est la première chanson de métal jamais enregistrée’, nous avons décidé de répondre « Helter Skelter » à partir de LES BEATLES! Pour commémorer le 53e anniversaire de la première sortie de « Helter Skelter » et par conséquent la naissance du heavy metal, nous vous présentons une vidéo de notre propre version de la chanson. La vidéo expose le côté obscur de la technologie et de la spiritualité avec de nombreuses références à la période dans laquelle la chanson est sortie à l’origine. Côté musique, nous avons essayé de rester fidèles à la version originale du morceau, mais nous l’avons abordé comme s’il s’agissait de notre propre composition. La chanson apparaît sur notre dernier album, ‘Hégémonie’. »

La version originale de « Helter Skelter » Est apparu sur LES BEATLES‘ album de 1968 « Les Beatles » (également connu sous le nom de « l’album blanc »). Écrit par Paul Mccartney et crédité à Lennon–McCartney, la chanson était auparavant reprise par des actes tels que MOTLEY CRUE, AÉROSMITH, U2, OASIS et SIOUXSIE ET ​​LES BANSHEES.

McCartney a été inspiré pour écrire « Helter Skelter » après avoir lu une interview de L’OMS‘s Pete Townshend où il a décrit leur single de septembre 1967, « Je peux voir à des kilomètres », comme la chanson la plus forte, la plus crue et la plus sale L’OMS avait jamais enregistré.

Paul Raconté Radio Luxembourgeoise dans une interview de novembre 1968 : « J’avais lu une critique d’un disque où il était écrit : « Et ce groupe » – il s’agissait d’un groupe dont je ne me souviens pas – « Ce groupe devient vraiment fou, il y a un écho sur tout, ils « hurlent la tête. » Et je me souviens juste d’avoir pensé : « Oh, ce serait génial d’en faire un comme ça. Dommage qu’ils l’aient fait. Ça doit être génial – un disque vraiment hurlant. » Et puis j’ai entendu leur disque et c’était assez simple, et c’était en quelque sorte très sophistiqué. Ce n’était pas du tout rugueux et criant et avec un écho de bande. ensuite.’ Et j’ai appelé cette chanson « Helter Skelter » qui est juste une chanson ridicule. Alors on a fait comme ça, parce que j’aime le bruit. »

Pierre roulante magazine classé « Helter Skelter » 52e sur sa liste des « 100 plus grandes chansons des Beatles ».



