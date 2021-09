Helter Skelter : L’histoire derrière la chanson

Se préparant à enregistrer “Blackbird” à Abbey Road Studio Two un soir, Paul Mccartney réchauffé avec une première version de “Helter Skelter”. Une pièce acoustique légère mais funky avec une voix de fausset, cette version naissante se situait à l’opposé du spectre du rocker hurlant qui finirait par honorer la troisième face de Les Beatles‘ « L’album blanc ».

“Helter Skelter” a connu plusieurs incarnations alors que Paul cherchait à créer le morceau le plus lourd des Beatles à ce jour. Dans une interview accordée à Radio Luxembourg en novembre 1968, il évoquait les origines de la chanson : , ‘Ce groupe devient vraiment fou et ils ont juste collé un écho sur tout, ils crient la tête,’ et je me souviens juste d’avoir pensé, Oh, ce serait génial d’en faire un comme ça, c’est dommage qu’ils l’aient fait . Ce doit être génial, un disque vraiment criard. Et puis j’ai entendu leur disque et c’était assez droit, et c’était très sophistiqué et pas du tout rugueux, criard et écho de bande. Alors j’ai pensé, Ah, eh bien, nous allons en faire un comme ça alors. Et j’avais cette chanson intitulée ‘Helter Skelter’, qui est juste [a] chanson ridicule, alors nous l’avons fait comme ça parce que j’aime le bruit.

Au triple galop

La première tentative d’enregistrement correct de la chanson a eu lieu le 18 juillet 1968. Les versions enregistrées par les Beatles cette nuit-là ont peu de ressemblance avec le morceau terminé. John est à la basse, enfermé dans la caisse claire rigide de Ringo pour maintenir un groove serré, lent et blues sur lequel Paul et George ajouter des guitares électriques. À ce stade, les paroles n’étaient pas entièrement réalisées, Paul alternant son refrain « Helter Skelter » avec « Hell for leather ». Un certain nombre de versions ont été capturées cette nuit-là, la plus longue jam épique sur la chanson s’étendant sur 27 minutes et 11 secondes.

Cependant, aucun de ceux-ci n’a vraiment capturé le volume ou l’énergie que Paul recherchait. Les Beatles sont revenus à “Helter Skelter” à Abbey Road les 9 et 10 septembre, et ont tout monté, poussant leurs guitares et leur batterie au maximum pour créer une frénésie sonore, sur laquelle la voix hurlante de Paul est soutenue par John et Georges. Pour ajouter à la cacophonie, John ajoute des grincements de saxophone et de piano vers la fin, tandis que le roadie Mal Evans intervient à la trompette.

Ringo Parla plus tard de cette session “Helter Skelter”, l’appelant “un morceau que nous avons fait dans la folie et l’hystérie totales en studio”. Dans ses mémoires de 1994, Many Years From Now, Paul se souvient : « Nous avons les ingénieurs et [the producer] pour augmenter le son de la batterie et le rendre aussi fort et horrible que possible et nous l’avons joué et avons dit: “Non, cela semble toujours trop sûr, cela doit devenir de plus en plus fort et sale.” Nous avons essayé tout ce que nous pouvions pour le salir et à la fin, vous pouvez entendre Ringo dire : « J’ai des ampoules sur les doigts ! » Ce n’était pas une blague : ses mains saignaient à la fin de la prise, il avait tambouriné si férocement. Nous avons travaillé très dur sur cette piste.

Il convient de noter que quiconque a acheté la version mono de “The White Album” n’a pas entendu Ringo crier à propos de ses ampoules. L’album était le dernier LP des Beatles pour lequel des mixages mono et stéréo totalement différents ont été réalisés, et c’est l’album sur lequel les différences sont les plus notables. Le mono « Helter Skelter » se termine à la marque 3,39, avec un fondu de sortie. Sur la version stéréo, la cacophonie reprend après le fondu, le grincement du saxophone de John ressemblant à celui des mouettes, avant que le tout ne s’arrête et que Ringo fasse sa déclaration désormais légendaire.

« Le plus excitant et le plus mature »

Le travail acharné du groupe est évident sur ce qui est l’un de leurs enregistrements les plus lourds, et celui qui est souvent cité comme la toute première chanson de heavy metal. Certes, son accompagnement martelant, ses guitares chargées de riffs et saturés, et sa voix hurlante portent toutes les caractéristiques de ce genre, qui, comme “Helter Skelter”, “Yer Blues” et d’autres sur “The White Album”, doit une grande partie de sa genèse au heavy blues-rock en vogue à cette époque. Les géants du heavy metal Motley Crue a repris la chanson en 1983, tout comme les punk rockers Siouxsie et les banshees en 1978.

Mais aucun de ceux-ci ne pouvait égaler la pure puissance de l’original des Beatles : une raquette viscérale et phénoménale qui a vu Jann Wenner écrire, dans sa critique de « The White Album » dans le magazine Rolling Stone : « L’aspect ‘hard rock’ des Beatles est souvent négligé et négligé, souvent à dessein dans le but de les faire devenir ce qu’ils ne sont pas. C’est un groupe de rock’n’roll, après tout, et ils peuvent faire ça. Le rock droit est l’un de leurs matériaux les plus excitants et les plus matures.

