Hemmer Grills démocrate de Fox sur la facture des dépenses: « Êtes-vous un capitaliste ou un socialiste? »

Publicité

Publicité



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

C’est une question qui devrait être posée à tant de démocrates d’aujourd’hui, et enfin, un présentateur de Fox News l’a posée à l’un des principaux démocrates. Êtes-vous capitaliste ou socialiste ?

Cela s’est produit mercredi lorsque le co-animateur de « America’s Newsroom », Bill Hemmer, a affronté le représentant démocrate du Wisconsin, Mark Pocan, président émérite du Congressional Progressive Caucus.

« Pourquoi est-il intelligent d’injecter des milliards de dollars supplémentaires de Washington dans l’économie, surtout maintenant ? » dit Hemmer.

« Nous venons d’avoir une présentation d’un économiste de Moody’s ce matin et avons fait une excellente explication juste que nous sommes au sommet de l’inflation en ce moment parce que tout vient de rouvrir de Covid », a déclaré Pocan. « Dans de nombreux cas, les choses ne font que revenir aux prix d’avant Covid, mais elles ont baissé et sont devenues de Covid lorsque les gens ne travaillaient pas, etc… et maintenant ils retournent là où ils étaient. »

Publicité

«Mais ils montrent aussi la trajectoire en train de redescendre. Le problème, ce n’est pas que tout le monde a profité de tous les secteurs de l’économie. Beaucoup de gens dans mon district et à travers le pays souffrent toujours, c’est pourquoi… », a-t-il déclaré, mais il a ensuite été coupé par Hemmer.

« Mais beaucoup plus de gens peuvent souffrir de l’inflation. Vous connaissez le piège qui accompagne ce type d’économie, a-t-il déclaré. « Vous considérez-vous comme un capitaliste ou un socialiste ?

Et puis la danse a commencé.

«Je suis propriétaire d’une petite entreprise depuis 33 ans, alors dites-moi», a-t-il déclaré. « Je connais un peu le capitalisme, disons-le ainsi », a-t-il ajouté.

Mais Hemmer a insisté : « Vous dites que vous êtes un capitaliste, n’est-ce pas ? »

« Oui, quand vous êtes propriétaire d’une petite entreprise depuis que vous êtes sorti de l’université et que vous avez des cheveux et probablement plus longs que quiconque », a déclaré Pocan, qui est maintenant chauve. « Vous savez, les républicains du Congrès ont possédé une petite entreprise, plus de 98 % d’entre eux, oui, je pense que je suis assez bon pour comprendre le capitalisme. »

Hemmer a dit « j’adore la réponse », mais a ensuite continué.

« Cependant, dit-il. « Dans ce plan fiscal, vous allez vous attaquer à certains Américains et vous allez imposer plus de 60 % de leur revenu brut selon l’endroit où ils vivent dans le pays. Je sais que vous voulez les revenus. Est-ce juste? »

Pocan a déclaré que la prémisse de la question était « une fausse représentation de ce que Joe Biden a dans son plan ».

« Ah ? » dit Hemmer.

Pocan a utilisé le point de discussion de Joe Biden, insistant sur le fait que ceux « qui gagnent plus de 400 000 $ et les entreprises qui souvent n’ont pas payé leur juste part comme mes électeurs ont souvent de leurs impôts qui cachent leurs bénéfices à l’étranger, ce sont eux qui vont le payer . «

« Donc, tout ce discours sur l’importance de la facture, cela ne coûtera rien à la personne moyenne. Ils vont enfin… », a-t-il déclaré avant d’être interrompu par Hemmer, qui a déclaré : « Ce que je veux dire, c’est que certains Américains qui gagnent de l’argent entre l’État et la ville et Washington et Obamacare, ils ont augmenté de 60 %, 61 % du brut.

Hemmer a tenté de poser une autre question mais a été interrompu par Pocan qui a déclaré que la déduction fiscale nationale et locale, ou SALT, « qui a été supprimée pendant la réduction d’impôt de l’ère Trump qui a touché ces gens plus que tout, alors vous avez raison, si ces gens sont contrariés de payer plus d’impôts, vous devriez vous adresser aux républicains qui ont adopté ce projet de loi qui a profité aux 1% les plus riches.

Le présentateur de Fox News, Bill Hemmer : « Vous considérez-vous comme un capitaliste ou un socialiste ? Le représentant Mark Pocan (D-WI): «Je suis propriétaire d’une petite entreprise depuis 33 ans, alors dites-moi. Je connais un peu le capitalisme. Hemmer : « Donc, vous dites que vous êtes un capitaliste, n’est-ce pas ? » pic.twitter.com/DIjfyMzvWE – Justin Baragona (@justinbaragona) 20 octobre 2021

Publicité

Mais Pocan a tort car le compte de taxes de 2017 a supprimé SALT, mais a plutôt imposé un plafond de 10 000 $.

Ce mois-ci, le représentant Pocan a fait pression en faveur du plan, affirmant que ses dispositions étaient populaires auprès des Américains.

« Il serait très difficile pour les gens de retirer des choses, et cela fait partie de notre objectif », a-t-il déclaré. « Une fois que les gens voient à quel point ces choses sont populaires… bon nombre de ces débats sont les mêmes que ceux que nous avons eus lorsque vous avez créé la sécurité sociale et d’autres programmes. Et une fois que les gens les ont eu, vous avez vu à quel point il est extrêmement populaire [they were]. Nous pensons que certains d’entre eux vont appartenir à cette catégorie extrêmement populaire. »