‘Henchman Story’ amène l’aventure Supervillain basée sur le choix à changer aujourd’hui

Aujourd’hui voit le lancement de Henchman Story sur Nintendo Switch, un jeu d’aventure basé sur le choix du développeur Silken Sail et de l’éditeur Top Hat Studios.

Le jeu raconte l’histoire de Stan, un gars moyen qui finit par se faire un travail d’homme de main humble de l’excentrique Lord Bedlam. Le conte de style bande dessinée vous emmène dans un voyage à travers les yeux de Stan, où vous verrez « les réalités les plus humbles » du bon déroulement des activités des super-vilains, avec une distribution de personnages interprétés par Anairis Quiñones (L’attaque des Titans/RE:Zero), Anthony Sardinha (Un chapeau dans le temps) et Elissa Park (Académie Marvel Avengers).

Le créateur et écrivain Marc Soskin, qui faisait auparavant partie de l’équipe narrative de The Outer Worlds, explique ce à quoi vous pouvez vous attendre :

« Henchman Story est un peu comme si Office Space rencontrait le monde des super-héros de Marvel Comics ou de My Hero Academia, avec une pincée d’influence de Mel Brooks parce que je ne peux pas m’en empêcher. En termes de gameplay, j’aime penser qu’il se situe dans l’espace entre un jeu Telltale classique et une aventure textuelle. Nous avons ces visuels de bandes dessinées brillants, mais parce que nous sommes une production plus légère, nous avons également beaucoup de place pour créer une histoire vraiment ramifiée et réactive. »

Comme indiqué ci-dessus, Henchman Story est lancé aujourd’hui sur Nintendo Switch et peut être trouvé sur l’eShop pour 13,49 £ / 14,99 $. On vous laisse avec cette liste de fonctionnalités pour vous en dire un peu plus :

Caractéristiques

Satire de super-héros – Une approche comique du monde des super-héros qui se délecte de la nature ridicule de son cadre et présente une esthétique colorée de bande dessinée. Personnages colorés – Trouvez des amis, des ennemis et même de la romance parmi une troupe animée de méchants, de héros et d’hommes de main. Choix significatifs – Vos décisions influencent directement l’histoire – menant à onze fins, déterminant le destin de ses personnages, et si vous jouez bien vos cartes, vous pourriez même gagner une promotion !

Voix complète – Mettant en vedette une distribution talentueuse d’acteurs professionnels qui ont été présentés dans des anime, des jeux vidéo et plus encore !