Henderson Álvarez blessé à Magallanes contre Leones

L’ancien lanceur des ligues majeures Henderson Álvarez a été blessé lors du match Magellan contre Leones lors du Round Robin du LVBP.

Les éternels rivaux Navegantes del Magallanes et Leones del Caracas ont été mesurés pour la première fois lors du Round Robin au stade universitaire de la ville de Caracas, où il y a eu un moment de réelle tension pour l’un des lanceurs turcs.

Il s’agit d’Henderson Alvarez, qui lançait pour les Buccaneers en fin de sixième manche avec son équipe en avance 5-0.

Il y a eu deux retraits, un coureur au premier but et Erick Castillo frappait pour les locaux, qui ont frappé une ligne forte qui a touché le genou d’Álvarez, qui comment a-t-il pu prendre le ballon et lancer le premier pratiquement appuyé avec une jambe pour sortir.

Les images étaient très moches car le lanceur a dû quitter le terrain chargé par ses coéquipiers, puisqu’il ne pouvait pas se tenir debout.

Heureusement non. Il a été très malchanceux ces derniers temps avec des blessures. https://t.co/7Cfwoc0fol – Robinson Alvarez Viña (ЯK) 🦈 (@RobyKing) 5 janvier 2022

Il était connu par le circuit radial de Magallanes que Henderson Álvarez présente un spasme dans la région derrière le genou, donc la blessure n’est pas aussi grave que beaucoup d’entre nous l’imaginent quand nous voyons Henderson partir d’une manière aussi dramatique.

@Ginergr rapporte qu’Henderson Álvarez présente un spasme dans la région derrière le genou, c’est une nouvelle encourageante dans l’état du lanceur de #Magallanes – Les éternels rivaux (@eternosrivales) 5 janvier 2022

Photo : Avec l’aimable autorisation de Carlos Colón.

Auteur : Carlos Quijada

Twitter et Instagram : @abogado_quijada