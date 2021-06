Henderson : “Ce sera un test difficile”

in

Le capitaine de Liverpool est déjà concentré sur les huitièmes de finale. Hier, devant les médias, il a reconnu que « ce sera un match spécial et passionnant » contre la « Mannschaft ». Dans le même scénario, lors de l’Euro 96, les Allemands avaient déjà éliminé les Britanniques aux tirs au but, ce qui “évoque des souvenirs” du milieu de terrain anglais.

Cependant, déjà excité par le crash de mardi prochain, Henderson ont déclaré qu’ils devaient rester « concentrés tout au long du match et ne pas s’inquiéter pour le rival ».

Aussi, le joueur anglais, qui a disputé ses premières minutes dans le tournoi contre la République tchèque, a fait l’éloge des Allemands, dont il a déclaré qu’ils “constituaient toujours une très bonne équipe”, malgré le fait qu’ils n’aient remporté qu’un seul match dans cette édition. . “Ils ont de la qualité sur tout le terrain”, a également déclaré Henderson lorsqu’on lui a posé des questions sur son adversaire en huitièmes de finale.

Petit à petit, le capitaine ‘rouge’ va gagner en confiance et en minutes, puisqu’il sort d’une blessure et a à peine pu jouer quelques minutes dans ce Championnat d’Europe. On ignore encore si Gareth porte sud il prévoit de faire débuter Henderson contre l’Allemagne, au détriment de Declan Rice, qui joue à son poste.

Par ailleurs, concernant la présence de supporters dans les tribunes de Wembley, le footballeur a déclaré que “ce sera un match très spécial pour les joueurs et pour les supporters”, par rapport au fait que “c’est un grand match, un de ceux qui veulent jouer dans ces tournois ». Le choc de Wembley, avec la Belgique-Portugal, est la grande attraction des huitièmes de finale et laissera en route l’un des candidats au titre.