Henderson en désaccord avec Salah après l’admission de l’attaquant de Liverpool à Man City

Jordan Henderson et Mohamed Salah ont fourni des perspectives contrastées sur Liverpool émergeant avec un match nul 2-2 contre Man City dimanche.

Liverpool ont tourné leur fortune après une première mi-temps tiède à Anfield. Les deux équipes se sont alignées, bien que les Reds se soient accrochés à plus d’une occasion.

Un affichage bien amélioré après la pause a vu Sadio Mane et Salah But. Dans le cas de Salah, son superbe but en solo qui a laissé Bernardo Silva et Aymeric Laporte dans son sillage restera gravé dans les mémoires.

Mais comme le font tous les bons champions, Man City a roulé avec les coups de poing et a riposté à deux reprises.

Et dans son interview d’après-match avec la BBC, le capitaine Henderson a insisté sur le fait que Liverpool n’avait pas eu de chance de ne pas sortir avec les trois points.

“Nous sommes un peu malchanceux de ne pas remporter les trois points, je pense”, a déclaré Henderson.

« Nous n’avons pas pressé de la bonne manière en première mi-temps. Nous avons bien commencé, mais après les 10 premières minutes, nous n’avons pas pu les atteindre autant que nous le souhaiterions. J’ai senti que nous l’avions fait en deuxième mi-temps.

Concernant le but merveilleux de Salah, Henderson a déclaré : « C’était incroyable. Il a juste continué à battre des joueurs et il est mortel dans ces positions. Malheureusement, ce n’était pas le gagnant.

Mais sur le résultat global, Henderson a admis : « Je pense que nous sommes globalement déçus.

«Nous pouvons être meilleurs en première mi-temps, puis durer 10 minutes, 2-1, nous devrions voir le match se terminer. Des points positifs à prendre, mais City est une bonne équipe et c’est un match difficile mais un peu de déception dans l’ensemble.

Les difficultés de Barcelone pour nommer Xavi pourraient ouvrir la porte à deux autres successeurs potentiels de Koeman

Salah fait une admission contrastée pour Henderson

Le buteur de Liverpool, Salah, s’est également adressé à la presse, mais contrairement à Henderson, il a admis qu’un match nul était en effet un résultat “juste”.

“C’est difficile parce qu’ils gardent beaucoup le ballon”, a déclaré Salah à Sky Sports. « La première mi-temps n’est pas vraiment bonne, mais la seconde mi-temps, nous avons bien joué. C’est le résultat donc nous devons l’accepter.

« Ils ont dominé le match depuis le début. Nous avons eu du mal en première mi-temps, mais au moins quand nous avons eu du mal, c’était 0-0. Nous avons parlé dans les vestiaires et je pense que nous avons bien joué en seconde période.

Sur son superbe but individuel, l’Egyptien a déclaré : « Je dois le regarder pour voir. Ce serait plus spécial si on gagnait le match mais c’est comme ça. C’est un bon objectif mais pas grand chose à dire.

Lorsqu’on lui a demandé si un match nul était un résultat juste, Salah a admis : « Je dois être juste. Ils se créent beaucoup d’occasions, ils gardent beaucoup le ballon. J’aimerais pouvoir dire non, mais il est juste de dire oui. Ils ont eu beaucoup d’occasions et un match nul est un résultat juste.

LIRE LA SUITE: Klopp révèle un message à la mi-temps qui a déclenché la montée en flèche de Liverpool; répond à “l’indignation” de Guardiola face à l’incident de Milner