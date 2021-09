Henderson étourdissant couronne les montagnes russes de Liverpool contre l’AC Milan

in

Jordan Henderson a marqué un excellent vainqueur alors que Liverpool a remporté une victoire 3-2 sur l’AC Milan lors d’un premier match palpitant de la Ligue des champions.

Liverpool a dominé la majorité de la première mi-temps, ne réussissant à marquer qu’une seule fois via un but contre son camp de Fikayo Tomori. De manière inattendue, une période de folie a permis à Milan de prendre une avance de 2-1 à la pause.

Les hôtes ont néanmoins retrouvé la position qu’ils méritaient après la pause. Mohamed Salah – qui avait raté un penalty plus tôt – a trouvé un égaliseur avant qu’Henderson ne marque un but merveilleux pour le gagner.

Liverpool

Alisson Becker : N’avait pas peur de quitter sa ligne de but en cas de besoin, flairant le danger. N’avait pas trop de tirs à sauver malgré la pression de Milan. 7/10

Trent Alexander-Arnold : A donné à Liverpool l’avance au début avec l’aide d’une déviation de Tomori après une irruption dans la surface. A continué à causer des problèmes à Milan avec sa capacité de croisement et ses dribbles directs. Impliqué dans une bataille passionnante avec l’arrière gauche de Milan Hernandez et a souvent réussi. 8

Joël Matip : Simplifié le jeu en première mi-temps avec sa lecture et sa rupture du jeu pour s’assurer que ceux qui l’ont précédé puissent rester sur le devant de la scène. Aussi une menace dans la surface opposée des coups de pied arrêtés. Mais a commencé à souffrir alors que Liverpool s’étirait vers la fin de la mi-temps, étant pris hors de position et permettant à Milan de prendre l’avantage. A retrouvé son sang-froid en seconde période pour rendre son équipe à nouveau plus calme. 7

Joe Gomez : Commençant pour la première fois depuis sa blessure à long terme, il a connu une première mi-temps calme jusqu’à ce que la période de pression de Milan cause des problèmes pour lui et Matip. Dans l’ensemble, il était assez à l’aise, cependant. Resté allumé dans les phases de fermeture. 7

Andy Robertson : A avancé tôt et a montré son intention en tirant dans un centre pour Origi, qui n’a pas pu capitaliser, et en jouant une passe habile pour Jota, dont le tir a été dévié. C’est son tir puissant qui a permis à Liverpool de se voir infliger un penalty pour un handball de Bennacer, bien qu’il n’ait pas encore été converti. A fait de son mieux pour empêcher le deuxième but de Milan avec une tentative de blocage sur la ligne de but, mais son meilleur impact a été dans la moitié opposée, où il était constamment positif. 9

Fabinho : Une performance soignée, comprenant des interceptions en phase défensive et des passes utiles lorsque vous êtes sur le ballon. A remporté de nombreux défis lorsque le score était de 2-2, permettant à ses coéquipiers de se concentrer sur la reprise de l’avance. 9

Jordan Henderson : A marqué un but exceptionnel pour restaurer l’avantage de Liverpool et porter le score à 3-2, faisant preuve de contrôle et de technique avec un entraînement puissant lorsque le ballon rebondissait depuis le bord de la surface. 7

Naby Keïta : Il avait l’air d’avoir fréquemment le ballon, mais a été facilement contourné pour le premier but de Milan. A couvert beaucoup de terrain jusqu’à son retrait au milieu de la seconde mi-temps. 7

Mohamed Salah : Le buteur record de Liverpool en Ligue des champions n’a pas pu convertir un penalty qui aurait doublé son avance peu de temps après son premier match. J’ai essayé de faire amende honorable avec un effort de l’extérieur de la surface peu de temps après, mais visait hors cible. Il a finalement marqué son but au début de la seconde mi-temps pour égaliser les choses pour Liverpool à 2-2. 7

Diogo Jota : Jouant dans une position légèrement plus large que d’habitude, j’ai essayé de trouver des espaces différents. Passé brièvement dans un territoire plus central et a trouvé une chance ou deux pour lui-même. 7

Divock Origine : A remis sa première apparition de la saison, a reçu la première grande chance du match mais a quelque peu tranché son tir. Également impliqué au début de la seconde mi-temps, broyant la passe qui a permis à Salah d’égaliser. 7

Suppléants :

Sadio Mane (activé pour Origi, 63 min) : A balancé son premier tir depuis qu’il est sorti sauvagement de la cible. Il s’est rapidement mis à genoux et a cherché à créer pour ses coéquipiers. 6

Curtis Jones (pour Jota, 71 ans): A exprimé sa confiance avec un tir précoce après son entrée, qui est passé à côté. 6

Thiago Alcantara (pour Keita, 71 ans) : J’ai essayé de monter sur le ballon pour exercer plus de contrôle pour Liverpool. 6

Alex Oxlade-Chamberlain (pour Salah, 84): N/A

James Milner (pour Henderson, 84 ans): N/A

AC Milan

Mike Maignan : Il a plongé de la bonne manière pour effectuer un arrêt important contre Salah depuis le point de penalty, avant de lui refuser également le jeu ouvert avec un bel arrêt plus tard en première mi-temps. Resté occupé tout au long de la première mi-temps, mais était à la hauteur du défi, malgré une brèche via la tentative déviée d’Alexander-Arnold. J’ai eu quelques moments plus nerveux par la suite, mais généralement solides. 8

Davide Calabre : Sa traversée était un peu décalée lorsqu’il a réussi à s’aventurer en avant. Défensivement, on a beaucoup demandé mais c’était parfois fort. 6

Simon Kjaer : Mis sous beaucoup de pression dans les 45 premières minutes, mais a fait plusieurs interventions importantes après la pause. A aidé Milan à traverser la tempête jusqu’à ce que la pression de Liverpool porte ses fruits. 7

Fikayo Tomori : De retour sur le gazon anglais, il a dévié le ballon dans son propre filet en essayant de bloquer sans faute de sa part pour le premier match de Liverpool. A procédé à un blocage impressionnant pour contrecarrer Salah pour la prochaine chance de l’équipe de Premier League. Plus calme en seconde période alors que son partenaire défensif montait. 7

Théo Hernandez : Alerte à un danger précoce alors que Liverpool prenait la route aérienne dans la surface de Milan. Mais plus de questions ont commencé à lui être posées alors que des gens comme Alexander-Arnold et Salah se sont approchés de lui. C’était une bataille qu’il commençait à perdre, même s’il continuait à persévérer et envoyait une croix dangereuse ou deux à l’autre bout. 6

Franck Kessie : Lutté alors que Milan a eu du mal à sortir de sa moitié lors des premiers échanges, mais a commencé à remporter d’autres défis au fur et à mesure que le match avançait. Est devenu plus confiant à la fin de la première mi-temps, jouant un rôle dans les deux buts avec sa passe. A beaucoup gagné en deuxième mi-temps. 7

Ismaël Bennacer : Avait la main négligemment élevée en donnant le penalty que Salah a manqué. N’a pas pu exercer une influence majeure sur les procédures. 5

Alexis Saelemaekers : Son tir a été bloqué sur la ligne dans le mouvement qui a conduit au deuxième but de Milan. A eu peu d’autres effets sur le jeu. 5

Brahim Diaz : Mettre son équipe devant en marquant leur deuxième but, en profitant de l’espace laissé dans la surface et en arrivant au bon endroit au bon moment. Est devenu plus influent lorsqu’il est entré dans le ballon mais la passe finale faisait parfois défaut. 7

Rafael Leao : A montré des efforts dans une première mi-temps difficile pour Milan malgré leur attaque ayant peu de liberté. 6

Ante Rebic : A fait revenir Milan dans le jeu avec son égaliseur avec une finition composée. Faites un bon décalage avec le ballon. 7

Suppléants :

Olivier Giroud (pour Léao, 62 ans) : Il n’a pas pu tout à fait terminer un centre qui semblait invitant alors qu’il remettait le pied sur un terrain anglais pour la première fois depuis son départ de Chelsea. 5

Alessandro Florenzi (pour Saelemaekers, 62): Comme l’homme qu’il a remplacé, a lutté pour avoir beaucoup d’impact. 5

Sandro Tonali (pour Bennacer, 71 ans) : N/A

Daniel Maldini (pour Rebic, 83) : N / A