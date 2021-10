Henderson, n ° 5 de l’État de l’Ohio, retient le n ° 20 de l’État de Pennsylvanie 33-24

TreVeyon Henderson a couru pour 152 verges et un touché et le n ° 5 de l’Ohio State a fait juste assez de longs jeux et de courts buts pour repousser le n ° 20 Penn State 33-24 samedi soir.

Face à leur premier vrai défi en un mois et demi, les Buckeyes (7-1, 5-0 Big Ten) ont finalement terminé les Nittany Lions (5-3, 2-3) sur le quatrième field goal de Noah Ruggles, un 26- yarder avec 2:41 à jouer pour en faire une avance de neuf points.

Après une horrible défaite de neuf heures supplémentaires à domicile contre l’Illinois, Penn State ressemblait beaucoup à l’équipe qui s’était hissée dans le top cinq avant de perdre contre l’Iowa dans un match où le quart-arrière Sean Clifford s’est blessé.

Le senior avait l’air vif et en bonne santé, avec 35 pour 52 pour 361 verges et un touché après une performance provisoire la semaine dernière. Pourtant, les Nittany Lions ont perdu leur troisième match de suite pour ne pas être en lice dans le Big Ten East.

Pendant ce temps, l’Ohio State, qui avait à peine été testé depuis sa défaite contre l’Oregon lors de la semaine 2, ressemblait à l’équipe qui a eu du mal à sortir du terrain en troisième et à terminer les entraînements contre les Ducks.

L’équipe la mieux classée du pays a été tenue hors de la zone des buts pendant les 26 premières minutes avant que deux jeux explosifs en l’espace d’environ une minute et demie ne donnent l’avantage à Ohio State.

CJ Stroud a fait flotter un ballon profond que Chris Olave a abattu pour un touché de 38 verges pour donner aux Buckeyes leur première avance, 10-7 avec 3:48 à jouer en première mi-temps.

Stroud a terminé avec 305 verges par la passe.

Penn State a répondu en se déplaçant rapidement dans le territoire de l’Ohio State, mais Clifford a été pris en sandwich par les extrémités Tyreke Smith et Zach Harrison et le ballon s’est détaché. Jerron Cage l’a récupéré et a sprinté sans toucher 57 verges pour un touché pour porter le score à 17-7.

La cage de 305 livres a été fêtée par des coéquipiers sur la touche avec de l’eau et des mains et des serviettes agitant pour le rafraîchir alors qu’il reprenait son souffle.

Penn State l’a égalé au troisième quart, prenant la possession d’ouverture de 75 verges et le complétant avec un TD de 2 verges sur un snap direct au receveur vedette Jahan Dotson.

Henderson, après un faux départ sur la ligne de but qui a forcé l’Ohio State à se contenter d’un court placement sur sa possession précédente, a arraché une course de 68 verges qui a permis à l’étudiant de première année de marquer un plongeon d’un mètre pour le faire 27-17 avec 3:35 à gauche dans le troisième.

Penn State est revenu tout de suite avec un autre long TD, terminé par la course de 1 yard de Keyvone Lee pour porter le score à 27-24 avant le quatrième quart.

L’interception de Clifford par Cam Brown dans le territoire de l’État de Penn State a permis à Ruggles de marquer un panier de 25 verges pour porter le score à 30-24 avec 4:03 à jouer.

L’EMPORTER

Penn State: Les Nittany Lions étaient presque méconnaissables lors de la performance de la semaine dernière contre l’Illinois lorsqu’ils n’ont pas pu empêcher une équipe unidimensionnelle de courir sur eux et n’ont pu ni maintenir les entraînements ni convertir un jeu à 2 points sur six des sept tentatives.

Ohio State: Un mois de coups sur des adversaires surclassés a donné aux Buckeyes l’impression qu’ils pourraient devenir les favoris clairs du Big Ten East après quelques difficultés précoces, en particulier en défense. La conférence passe toujours par Columbus, mais les Buckeyes semblaient loin d’être invincibles contre une équipe avec un talent plus comparable.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

Penn State risque de ne pas être classé pour la première fois cette saison, tandis que l’Ohio State se maintient probablement au mieux lorsque le sondage AP sera publié dimanche.

Le premier classement des éliminatoires du football universitaire est publié mardi.

SUIVANT

Penn State: Les Nittany Lions cherchent à casser leur dérapage au Maryland.

Ohio State : Les Buckeyes se rendent au Nebraska la semaine prochaine.