Hendrick entre dans l’histoire et Grosjean sur le podium

Romain Grosjean a fait une déclaration catégorique lors du Grand Prix GMR d’Indianapolis tandis que Rick Hendrick a célébré une arrivée historique 1-2-3-4 lors de la visite de NASCAR à Douvres.

Grosjean a posé le gant, décrochant une première pole position en plus d’une décennie lorsqu’il a réussi le meilleur temps des qualifications pour le voyage traditionnel d’IndyCar sur l’Indianapolis Road Course pour lancer les festivités du mois de mai.

Bien qu’il ait mené la majorité de la course, le Français a dû se contenter de la deuxième place alors qu’il luttait pour couper le trafic, notamment Takuma Sato et Sébastien Bourdais.

Grosjean a perdu la tête face à Rinus Veekay lors du dernier arrêt au stand, mais l’absence de drapeaux bleus en IndyCar a fait perdre du terrain à l’ancien pilote de Haas, terminant à cinq secondes du premier vainqueur Veekay.

Les performances du podium de Formule 1 à 10 reprises ont surpassé celles de Veekay, qui détient déjà une année d’expérience IndyCar à son actif, tandis que la stratégie d’Ed Carpenter Racing s’est avérée parfaite pour aider dans le processus.

Grosjean a montré au monde que malgré une dernière étape apparemment terne de sa carrière en F1, il n’est en aucun cas un pilote de moindre importance, et même après son accident d’horreur à Bahreïn, il est toujours 100% pilote.

«Bahreïn a été horrible, mais pour ma vie, cela a été une expérience formidable et les gens sont vraiment derrière moi et je peux le sentir», a déclaré Grosjean. «Le soutien que j’ai est incroyable. Vous m’avez seulement vu sourire ici aux États-Unis et nous sommes heureux de courir ici.

La meilleure partie? «Des courses de tête, c’est pour ça que je suis venu», a-t-il déclaré.

Hendrick Motorsports a terminé un balayage net en NASCAR alors que leurs voitures ont remporté les quatre premières places à Douvres, une troisième équipe de l’histoire à le faire et seulement la quatrième occasion, la plus récente Roush Fenway Racing à Homestead-Miami en 2005.

Alex Bowman a mené la charge d’Hendrick devant Kyle Larson, Chase Elliott et William Byron respectivement.

Larson a contrôlé le Drydene 400 pendant une grande partie de la course, mais lorsque Bowman a pris la tête de la voie des stands avec 97 tours, il n’a pas regardé en arrière. Bowman a tenu le terrain au large de deux autres redémarrages avant de se retirer pour une victoire confortable.

“Vous avez gagné cette course, pas moi”, a crié Bowman avec insistance à la radio de l’équipe.

«Nous avons gagné Richmond et nous avons ensuite eu quelques semaines très difficiles là-bas», a déclaré Bowman. «Nous sommes allés sur de très bons circuits pour nous et nous avons eu du mal. J’ai dit aux gars la semaine dernière: «Nous sommes toujours la même équipe qui l’a fait à Richmond. C’est un autre très bon endroit pour nous.

«Je suis tellement excité pour (sponsor) Ally. Il me semble juste de remettre la 48 dans Victory Lane ici après le nombre de courses que cette voiture a remportées ici.

Les voitures Hendrick ont ​​mené un remarquable 381 tours sur 400, le propriétaire Rick Hendrick étant vu arpenter la voie des stands au fil des tours.

«Je peux vous garantir que c’est la plus nerveuse que j’ai jamais été dans une course», a déclaré Hendrick. «Super journée pour l’organisation. Et Alex, félicitations à lui. C’est le signe que les gars travaillent ensemble et apportent de bonnes choses sur la piste.

«Je ne pense pas que cela me frappera avant demain que nous ayons pu terminer un, deux, trois, quatre. C’est assez difficile à faire, des choses peuvent arriver, des arrêts au stand, des pneus, n’importe quoi. C’est une première et nous allons la prendre. Ce fut une belle journée pour nous.

Acura a continué de diriger le Mid-Ohio avec l’entrée # 10 Wayne Taylor Racing surmontant une Mazda dominante pour remporter une quatrième victoire sur la piste depuis 2018 dans l’affaire de deux heures et 40 minutes.

Ricky Taylor et Filipe Albuquerque ont battu la Cadillac de Felipe Nasr et Pipo Derani de seulement 0,368 seconde au drapeau, la Mazda d’Oliver Jarvis et Harry Tincknell devant se contenter de la troisième place.

La seule mise en garde de la journée a radicalement changé l’image de la course, avec ceux comme le # 10 qui ont prolongé leur premier relais de carburant en capitalisant sur le chronométrage des jaunes.

Gar Robinson et Felipe Fraga ont remporté la LMP3 tandis que GTD a été remporté par la BMW M6 de Bill Auberlen et Robby Foley.