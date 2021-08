Henley continue de mener avec trois coups d’avance

in

L’Américain Russell Henley présenté une carte signée de 69 (-1) à l’issue du troisième tour du tournoi Championnat de Wyndham, PGA Tour, et cumule 195 coups (-15), trois devant son compatriote Tyler McCumberDeuxièmement, il avait un record de 66 (-4) et un total de 198 (-12).

Le golfeur américain, qui a obtenu le score le plus bas de 36 trous sur le circuit cette année, n’a pas pu suivre au Sedgefield Country Club de Greensboro, en Caroline du Nord.

Cependant, il a lancé un putt d’un peu plus de 10 mètres qui lui a donné un « aigle » sur la normale 5 du 15e trou et a sauvé la situation alors qu’il tentait de remporter son quatrième titre en carrière et le premier depuis le Shell Houston Open en 2017. .

Un groupe de six joueurs a été placé avec 199 (-11).

L’ancien champion de la FedEx Cup, l’Anglais Justin Rose, qui a commencé la semaine 138 en qualifications, a tiré 69 (-1) après un boguey sur le dernier trou.

Alors que le Colombien Sebastián Muñoz (68, -2) a été le meilleur latino-américain en accumulant 201 coups (-9) et en reculant de trois positions pour occuper la quinzième place, qu’il partage avec sept autres joueurs.

Les quatre autres joueurs latino-américains qui ont fait la coupe se sont effondrés au troisième tour et n’ont eu aucune option pour se battre pour le titre.

Il s’agit du vétéran vénézuélien Jhonattan Vegas avec cumulé de (205, -5), le Colombien Camilo Villegas (206, -4), l’Argentin Nelson Ledesma (210, par), le Portoricain Rafael Campos (213, +3).