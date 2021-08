Henri apporte de fortes pluies dans une grande partie du nord-est des États-Unis et coupe l’électricité à 140 000 foyers

La tempête tropicale Henri a frappé le nord-est dimanche et a entraîné des pannes de courant dans le Rhode Island et des inondations dans les États voisins, mais la région a été largement épargnée par le pire des cas.

La tempête est considérée comme lente et devrait avoir un impact sur la région tout au long de lundi, a rapporté le Providence Journal. Il y avait environ 76 000 clients de National Grid dans l’État sans électricité dimanche après-midi, a rapporté le journal. Le rapport a souligné que l’État a été largement épargné par le pire résultat possible après avoir été déclassé d’un ouragan avant d’atteindre la côte de l’État.

Lorsqu’il a touché terre près de Westerly, Rhode Island, Henri avait des vents soutenus d’environ 60 mph et des rafales allant jusqu’à 70 mph, selon le National Hurricane Center. Fin dimanche, Henri avait des vents soutenus d’environ 30 mph alors qu’il traversait le Connecticut en direction de la frontière de l’État de New York.

Le service météorologique national de New York a tweeté dimanche soir que l’onde de tempête et la menace du vent étaient terminées, mais de fortes pluies sont attendues pour la basse vallée de l’Hudson et l’intérieur de la Nouvelle-Angleterre et du New Jersey.

“La bande de fortes pluies tropicales dans le métro de New York, le nord du nord-est et les parties sud de la basse vallée de l’Hudson se déplacera probablement vers le nord-est vers les parties intérieures du nord-est du NJ, du bas Hud et de l’intérieur du sud-ouest du CT ce soir”, indique un communiqué du bureau.

La tempête a menacé de caler près de la frontière New York-Connecticut pendant la nuit, avant de pivoter vers l’est et de se diriger vers l’océan Atlantique lundi. Dès dimanche soir, Henri était considéré comme une dépression tropicale.

Henri devrait produire des précipitations de 3 à 6 pouces sur des parties de Long Island, de la Nouvelle-Angleterre, du sud-est de New York et du nord-est de la Pennsylvanie de dimanche à lundi, avec des totaux maximum isolés de près de 12 pouces, a rapporté MyFoxNY.co.

Le président Joe Biden a promis dimanche de fournir une aide fédérale aux résidents des États touchés. Le président a déclaré des catastrophes dans une grande partie de la région, ouvrant les cordons de la bourse à l’aide fédérale à la relance.

Certaines parties du New Jersey ont connu des conditions dangereuses, notamment Helmetta, un arrondissement du comté de Middlesex, où environ 200 habitants ont été contraints de fuir vers des terrains plus élevés en raison des eaux de crue. Helmetta a connu 6,7 pouces de pluie.

“Je n’ai pas pu rentrer chez moi. L’avenue du chemin de fer est encore complètement inondée et je ne sais pas dans quel état se trouve ma maison. Ma voiture est probablement sous l’eau, donc je suis en assez mauvais état, n’est-ce pas maintenant”, a déclaré Laura Hettinger, une résidente, à CBS New York.

L’Associated Press a contribué à ce rapport