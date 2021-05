Henri Laaksonen passe le tour de Roland-Garros

27/05/2021 à 13:31 CEST

Henri Laaksonen, Suisse, numéro 150 de l’ATP, s’est imposée au tour de qualification de Roland-Garros en deux heures et seize minutes par 4-6, 6-1 et 7-5 au péruvien Juan Pablo Varillas Patiño-Samudio, numéro 130 de l’ATP. Avec ce résultat, le vainqueur parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour accéder à Roland-Garros.

Les statistiques montrent que Laaksonen a réussi à briser le service de son adversaire 5 fois, a atteint une efficacité de 58% dans le premier service, commis 4 doubles fautes et remporté 63% des points de service. Quant au joueur péruvien, il a réussi à casser le service de son rival 3 fois, son efficacité était de 49%, il a commis 3 doubles fautes et a réalisé 55% des points de service.

Le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) a auparavant une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour obtenir leur place dans le tournoi officiel contre le reste des concurrents. Pour ce faire, ils doivent atteindre le plus de points possible. 128 joueurs y participent spécifiquement. De plus, il se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue en plein air.