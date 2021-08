Henri Laaksonen remporte le tour de qualification aux dépens d’Eliot Spizzirri

27/08/2021

Le à 10:45 CEST

Le joueur suisse Henri Laaksonen, numéro 130 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant en deux heures et vingt et une minutes par 3-6, 7 (8) -6 (6) et 6-4 à Eliot Spizzirri, joueuse de tennis américaine lors du tour de qualification de l’US Open. Après ce résultat, nous continuerons à voir le joueur au prochain tour de l’US Open.

Spizzirri a réussi à casser le service de son adversaire à 3 reprises, tandis que le Suisse, de son côté, a également réussi 3 fois. De plus, Laaksonen a réalisé un premier service à 51% et a commis une double faute, réussissant à remporter 73% des points de service, tandis que son rival a obtenu une efficacité de 58%, a commis une double faute et a réussi à remporter 62% des points de service. points de service.

Dans le tournoi New York (US Open) une phase de qualification est préalablement organisée au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le score maximum possible pour entrer dans le tournoi officiel avec le reste des candidats. Dans cette phase spécifique, un total de 239 joueurs s’affrontent et la phase finale atteint un total de 111. Les joueurs proviennent de ceux qui se qualifient directement, de ceux qui ont gagné lors des tours précédents du tournoi et des joueurs invités. De plus, il se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.