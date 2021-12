Henrik Larsson a changé Manchester United, a brisé le cœur de Thierry Henry à Barcelone – mais Jose Mourinho a refusé l’immortalité complète du héros celtique

« Roi des rois » est le plus souvent utilisé pour décrire la royauté biblique, un dieu mythique régnant en maître sur les dirigeants terrestres.

Et dans le cas d’Henrik Larsson, c’est exactement ce que cela signifie.

.

Larsson était le roi des moments de champagne, bien que Celtic soit parrainé par la bière

Alors que l’Angleterre obtenait Sven-Goran Eriksson, l’Écosse était sans doute le plus grand footballeur suédois de tous les temps à la fin des années 90 et au début des années 2000.

À l’heure actuelle, 650 000 £ vous offriraient à peine un appartement à Londres ces jours-ci, mais cela a permis au Celtic d’acheter 242 buts en 315 matchs.

À son arrivée de Feyenoord en 1997, Larsson a offert un cadeau inestimable, renversant le cours du football écossais comme quelque chose de l’Ancien Testament.

Les Rangers auraient peut-être remporté dix victoires de suite sans le Suédois, qui a joué un rôle crucial alors que les Hoops ont poussé leurs rivaux acharnés au titre de Premiership écossaise lors de sa première saison.

Au cours des six prochaines années, Celtic Park s’émerveillerait tout simplement de l’un des meilleurs à le faire.

.

Larsson a son propre chapitre dans les livres d’histoire du Celtic

Être en tête du classement des buteurs était une évidence, seule une jambe cassée l’en empêcherait lors de la campagne 1999/2000.

Et pour être juste, Larsson a rattrapé le temps perdu en remportant le Soulier d’or européen en 2000/2001, marquant 53 fois.

Mais c’était un attaquant qui représentait bien plus que de simples buts. Intelligence, rapidité, élégance, sang-froid. Vous l’appelez, Larsson avait tout.

Bien qu’il ne mesure que 5 pieds 8 pouces, le roi des rois peut battre n’importe qui dans les airs, comme l’a découvert le Porto de José Mourinho en 2003.

Cependant, ce match – la finale de la Coupe UEFA à Séville – est exactement ce qui a privé Larsson de l’immortalité totale au Celtic.

Oubliez toutes les idées prédisposées sur le niveau du football écossais et le rembourrage des statistiques ; Les Hoops de Martin O’Neill ont battu Liverpool en route vers la finale cette année-là.

. – .

Nous ne pouvons pas parler de Larsson sans mentionner John Hartson – quelle volée ce fut contre Liverpool cette année-là

.

Les deux buts de Hartson à Séville n’ont pas suffi pour remporter la Coupe UEFA pour le Celtic

Larsson a failli ramener le Celtic au sommet du football européen, mais a échoué terriblement dans le plus grand match de sa carrière au Hoops.

Deux têtes emblématiques ont ramené le niveau du Celtic à deux reprises, mais les dix hommes d’O’Neill seraient finalement battus par la célèbre équipe de Porto de Mourinho en prolongation. Il hante encore Larsson à ce jour.

Il a déclaré en 2017 : « Ça fait encore un peu mal quand j’en parle, parce que je pense que c’est un match que nous aurions dû gagner, et les fans du Celtic le méritaient. »

Larsson devrait se contenter des quatre titres SPL, deux Coupes de la Ligue écossaise et deux Coupes écossaises au Celtic – mais la gloire européenne ne le desservirait pas plus longtemps.

Le Suédois, criminellement sous-estimé par beaucoup pendant la majeure partie de sa carrière, a dû jouer le second violon de Samuel Eto’o pendant la majeure partie de son temps à Barcelone après avoir quitté les Hoops en 2004.

.

Larsson a changé la donne à Paris

.

Henry a encore trouvé le temps de féliciter Larsson malgré son chagrin

Treize buts en 40 apparitions suggèrent un passage relativement modeste au Camp Nou, mais Thierry Henry voit les choses différemment.

L’ancien capitaine d’Arsenal s’est vu refuser la Ligue des champions lorsque le Barça est revenu tard pour battre les Gunners 2-1 lors de la finale de 2006.

Larsson était un remplaçant à la 61e minute et a quand même réussi à obtenir les deux passes décisives, Henry le tenant plus responsable de son chagrin qu’Eto’o et Ronaldinho.

Après le match, le Français a déclaré : « Les gens parlent toujours de Ronaldinho et de tout, mais je ne l’ai pas vu aujourd’hui, j’ai vu Henrik Larsson. Il est venu, il a changé la donne. C’est ce qui a tué le jeu.

« Tout le temps, vous parlez de Ronaldinho et Eto’o et des gens comme ça. Parlons des bonnes personnes qui font la différence ; c’était Henrik Larsson, qui a fait deux passes décisives. Je n’ai pas vu Ronaldinho et je n’ai pas vu Eto’o. »

Au moment où Larsson a quitté Barcelone plus tard cet été-là, il avait 34 ans et l’avait dépassé aux yeux de beaucoup.

.

Larsson n’avait pas l’air déplacé parmi les meilleurs au monde

Mais pas Sir Alex Ferguson. Il signerait un prêt de Larsson, 35 ans, pour Manchester United, juste pour que le Suédois ait un endroit où jouer pendant l’intersaison d’Helsingborg.

L’attaquant a fait reculer les années, devant l’ancien manager O’Neill, en marquant lors de ses débuts en FA Cup contre Aston Villa.

Et bien qu’il n’ait passé que trois mois à Old Trafford, Larsson mettrait fin à sa carrière avec un seul but en Premier League, marquant lors d’une victoire 4-0 sur Watford.

À son retour en Suède, Sir Alex a déclaré: « Nous aimerions qu’il reste mais, de toute évidence, il a fait sa promesse à sa famille et à Helsingborg et je pense que nous devrions respecter cela – mais j’aurais tout fait pour le garder. »

Et l’emblématique patron des Red Devils a ajouté plus tard : « À son arrivée à United, il semblait un peu une figure culte avec nos joueurs.

.

Sir Alex était un grand admirateur de Larsson

.

Il ne quitterait pas la Premier League les mains vides

« Ils disaient son nom d’un ton émerveillé. Pour un homme de 35 ans, sa réceptivité à l’information côté entraîneur était incroyable.

« À chaque séance, il était ravi. Il voulait écouter Carlos Queiroz, les conférences de tactique, il était dans toutes les nuances de ce que nous faisions.

« À l’entraînement, il était superbe, son mouvement, son jeu de position. Ses trois buts pour nous n’étaient pas à la mesure de sa contribution.

« Lors de son dernier match sous nos couleurs à Middlesbrough, nous gagnons 2-1 et Henrik est revenu jouer au milieu de terrain et a fait fuir ses balles.

« À son retour au vestiaire, tous les joueurs se sont levés et l’ont applaudi et le staff s’est joint à lui. Il faut un joueur pour avoir ce genre d’impact en deux mois. »

Seul son altesse royale, le Roi des Rois.

