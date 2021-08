Henrik Lundqvist prend sa retraite en tant que gardien de but de tous les temps de la LNH après la carrière des Rangers

Constant.

C’est le mot qui revient toujours à l’esprit avec Henrik Lundqvist, le gardien de but de la LNH qui a annoncé sa retraite vendredi.

À partir du moment où le roi est entré sur la glace en 2005-2006, environ cinq ans après que les Rangers de New York l’ont emmené avec un septième tour au repêchage de la LNH en 2000, Lundqvist a été aussi stable qu’ils sont venus au filet pendant toute sa carrière.

Il a remporté 30 victoires chaque année au cours de sa carrière de 15 saisons au cours de toutes les saisons sauf trois, et je ne compte pas l’année 2012-13 raccourcie par le lock-out au cours de laquelle il a mené la ligue en victoires avec 24. Il a mené la ligue en blanchissages à deux reprises. . Il a remporté un trophée Vézina en 2011-12. Son pourcentage d’arrêts de .918 est actuellement 10e de tous les temps.

Chaque fois qu’il était dans le filet, tu ne t’inquiétais pas pour lui. Il s’agissait davantage de ce que les Rangers pouvaient faire dans les autres facettes du jeu. Parfois, c’était trop sur Lundqvist, et il était là, arrêtant les rondelles à gauche et à droite.

pic.twitter.com/dKKdNxHc8U – Henrik Lundqvist (@hlundqvist35) 20 août 2021

Mais nous savons tous qu’une partie des discussions se concentrera sur l’absence de coupe Stanley alors que d’autres sur la liste des victoires de tous les temps – il est sixième, avec des noms comme Martin Brodeur, Patrick Roy, Marc-André Fleury et Ed Belfour devant lui – ont leurs noms gravés.

Ignorez ça. Du point de vue de l’habileté pure et de cette constance à laquelle je reviens sans cesse, il fait partie des grands noms de tous les temps chez les gardiens de but, peut-être pas dans le peloton de tête avec Roy, Brodeur et Dominik Hasek. Mais ne le sous-estimons pas juste à cause de l’absence de bague. La cohérence chez un gardien de but est une chose presque impossible.

Dans un sport où les statistiques des gardiens ont tendance à fluctuer chaque année et parfois de manière presque aléatoire, Henrik Lundqvist a été étonnamment constant. De 2009 à 2016, son pourcentage d’arrêts de la saison n’est jamais descendu en dessous de .920. – Mike Hume (@MikeHumePost) 20 août 2021

Bonne retraite à Henrik Lundqvist. Au cours des treize dernières saisons, il a enregistré +178,2 buts de plus qu’un gardien moyen. [rink adjusted] pic.twitter.com/TQHr4YHWYC – Micah Blake McCurdy (@IneffectiveMath) 20 août 2021

Et n’oublions pas la médaille d’or pour la Suède à Turin en 2006, avec Lundqvist juste magistral pendant tout le tournoi.

C’est tout simplement horrible la façon dont sa carrière s’est terminée, avec une maladie cardiaque l’empêchant de s’adapter aux Capitals de Washington (note latérale : en tant que fan des Rangers à vie, cela aurait été difficile à voir pour moi).

L’espoir est que les Rangers retirent immédiatement son emblématique n ° 30 sur les chevrons du Madison Square Garden lors de la soirée d’ouverture plus tard cette année et joueront un temps fort qui comprendra sauvegarde après sauvegarde après sauvegarde.

Parce que cela – et sa charmante personnalité, à la fois avec les fans et les journalistes, qui n’a jamais semblé faiblir, même dans les moments les plus difficiles à New York – est ce dont nous nous souviendrons.

