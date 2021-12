Henry Cavill corrige l’animateur de télévision : c’est Warhammer, pas Warcraft

Il s’agit d’une conversation qui, j’en suis sûr, s’est déroulée d’innombrables fois dans les cuisines et les salons du monde entier alors que les enfants, les amis et les partenaires tentent patiemment d’expliquer la différence entre un univers de jeu vidéo et un univers de jeu de guerre sur table. Je ne sais juste pas si cela a déjà été fait aussi facilement.

Via PC Gamer, vous trouverez ci-dessous un extrait d’un épisode récent du Graham Norton Show, une émission télévisée britannique qui invite des célébrités, les interviewe et les fait discuter entre eux pendant la nuit. Des trucs télévisés assez classiques de fin de soirée, c’est pourquoi Henry Cavill était là, car il a une nouvelle série de The Witcher à promouvoir.

Le point culminant de son apparition n’avait rien à voir avec The Witcher, cependant; c’est arrivé lorsque Norton a entamé une conversation sur l’amour de Cavill pour Warhammer, et en particulier sur la façon dont il est tout à fait à l’aise lorsqu’il s’agit de peindre les miniatures.

« Vous peignez… est-ce la guerre… World of Warcraft ? », demande Norton, rayonnant non seulement de confusion, mais aussi d’un peu de suffisance.

La réponse de Cavill est comme entendre de l’or en fusion versé sur une diapositive. Le reste du segment se déroule assez maladroitement, car l’hôte le présente clairement comme une sorte de gag, comme « haha regarde ce gros morceau, il est en fait un énorme abruti, quel genre de perdant joue à des jeux de guerre sur table », alors qu’en réalité Norton ressemble un peu à un con, un résultat qui n’est renforcé qu’à la fin de ce segment lorsqu’un de ses collègues invités – croyez-le ou non, c’est Tom Holland de Spider-Man – supplie pratiquement Cavill de venir chez lui, en disant « ça a l’air génial ».

G/O Media peut toucher une commission

43% de réduction

Mini-téléviseur DEL TCL de 75 po

Normalement à 2 300 $, la série TCL 6 dispose d’un écran 4K QLED avec Dolby Vision et HDR10+ et d’un accès à des milliers d’applications sur Google TV.

Une nuit de Warhammer dans la maison d’Henry Cavill, alors que le grand homme organise tandis que Tom Holland trébuche sur son premier jeu comme un Peter Parker sur table, semble vraiment incroyable.