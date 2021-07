Après des années à être mieux connu comme l’homme d’acier du DCEU, Henry Cavill est l’un des talents les plus recherchés à Hollywood aujourd’hui. Avec cela vient beaucoup d’options, et Cavill semble s’imaginer un peu de ceci et un peu de cela. Après avoir joué Sherlock Holmes dans Enola Holmes et Geralt de Rivia dans Le sorceleur, l’acteur a maintenant signé pour jouer dans une romance, mais non, la Lois Lane à son Superman n’est pas impliquée.