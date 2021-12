Henry Cavill dit que son chien Kal a sauvé sa santé mentale

Le tweet d’Eiza González qui parle de sa santé mentale 1:05

. – La star de « Superman » Henry Cavill a révélé que tous les héros ne portent pas de capes, certains ont juste des jambes poilues.

L’acteur britannique, mieux connu pour avoir joué le personnage de DC Comics dans DC Extended Universe, attribue à son chien le mérite d’avoir sauvé sa raison.

Cavill est apparu aux côtés de son chien Kal dans le talk-show britannique « Lorraine » lundi pour promouvoir la saison deux de la série Netflix « The Witcher », qui sera diffusée le 17 décembre. La conversation s’est rapidement tournée vers son compagnon canin et il a dit à l’hôte Lorraine Kelly à quel point Kal était important pour lui.

La star de cinéma partage régulièrement des photos de son Akita américaine soignée avec ses 17,7 millions de followers sur Instagram.

« Il est vraiment (mon meilleur ami) », a-t-il déclaré à Kelly, 38 ans, en caressant Kal. « Nous allons partout ensemble. Maintenant, il a 8 ans et il m’a sauvé émotionnellement et psychologiquement à plusieurs reprises. »

Cavill a déclaré qu’ils partageaient un « lien incroyablement étroit ».

Au cours de l’interview, Cavill, dont les crédits d’acteur incluent également « Enola Holmes », « The Man From UNCLE » et « Immortals », a également révélé qu’il gardait son costume de Superman dans sa garde-robe et qu’il était « prêt et en attente de l’appel téléphonique » pour répéter le rôle.

Cavill a d’abord joué Superman dans le film de 2013 « Man of Steel », avant de reprendre le rôle dans les projets DC « Batman v Superman: Dawn of Justice » et « Zack Snyder’s Justice League ».

Parlant de jouer le personnage, il a déclaré: « Vous regardez en arrière et pensez » quelle merveilleuse opportunité « . Et même si j’arrêtais d’agir demain et que j’allais vivre sur un yacht ou un navire quelque part, un voilier, et que je voyageais (.. . ) Je peux toujours regarder en arrière et dire que j’ai mis une cape et que j’ai sauté partout et diverti certaines personnes. »