Henry Cavill du sorceleur parfaitement trolls acteur de Tormund de Game Of Thrones sur le premier aperçu de la saison 2

Donc très courageux de Kristofer Hivju, non ? Apparemment, Henry Cavill n’est pas seulement mortel avec une épée magique, mais aussi avec des plaisanteries sur les réseaux sociaux. S’il est vrai que Kristofer Hivju arborait une coiffure tout aussi ébouriffée que Tormund de Game of Thrones, il est peu probable que les fans de HBO le reconnaissent dans The Witcher sans un avertissement. Mis à part le troll amusant de Cavill, la quantité de maquillage CGI et effets spéciaux sur le visage de Hivju serait suffisante pour faire ressembler votre grand-mère à une étrangère.