Henry Cavill, en pourparlers pour jouer dans le redémarrage de Highlander

Il ne peut en rester qu’un … et c’est probablement l’homme derrière Superman et Geralt of Rivia! De nouveaux rapports indiquent qu’Henry Cavill est en pourparlers avec Lionsgate pour jouer dans un prochain redémarrage de Highlander, une franchise sur les êtres immortels à la recherche d’une puissance maximale.

Bref, si Man of Steel et The Witcher n’ont pas suffi, l’acteur britannique pourrait continuer à souligner sa qualité omnipotente à l’écran, au gré de tous ses fervents fans. Excité?

Selon une exclusivité de Deadline, Henry Cavill vise certains des rôles principaux dans le prochain film Highlander. On ne sait pas s’il s’agira d’un personnage entièrement nouveau au sein de la franchise ou déjà connu grâce aux productions précédentes. Rappelons que la marque a émergé à travers le film de 1986 du même nom, réalisé par Russell Mulcahy. Avec un casting dirigé par Christopher Lambert, Clancy Brown et Sean Connery, ce primal Highlander a traité d’une guerre millénaire entre des guerriers immortels, à travers des histoires entrelacées du présent et du passé.

Le redémarrage mettra en vedette Chad Stahelski (John Wick) dans le fauteuil du réalisateur. La production serait produite par Neal H. Moritz (Fast & Furious 9), Josh Davis et David Leitch (Nobody), avec Amanda Lewis, Patrick Wachsberger et Gregory Widen en tant que producteurs exécutifs. On ne sait pas quelle sera la prémisse du film et s’il sera basé sur le scénario écrit il y a des années par Ryan J. Condal (créateur de House of the Dragon) et Kerry Williamson (What Happened to Monday). Cependant, selon les sources de Deadline, le projet est “en mesure d’entrer en production”.

Source: CinePremier