Henry Cavill est prêt pour sept saisons de The Witcher

Henry Cavill est sur le point de reprendre son rôle de Geralt de Rivia dans The Witcher pendant sept saisons, a rapporté mercredi le Hollywood Reporter.

Avant même la première de The Witcher, la showrunner Lauren Hissrich a affirmé qu’elle avait écrit l’équivalent de sept saisons d’histoires. Cela signifie beaucoup plus de Geralt, naturellement ! Heureusement, Cavill est à la hauteur de la tâche de revêtir une perruque en argent particulière quand et si le moment est venu.

« Absolument », a déclaré Cavill via The Hollywood Reporter. « Tant que nous pourrons continuer à raconter de belles histoires qui honorent [author Andrzej] Le travail de Sapkowski.

La saison 2 de The Witcher arrive le 17 décembre et vous pouvez en voir une bande-annonce ci-dessous.

Le destin est une bête. Regardez la bande-annonce officielle de la saison 2 de The Witcher, qui débutera le 17 décembre sur Netflix. pic.twitter.com/3EjOINAcNi – Le sorceleur (@witchernetflix) 29 octobre 2021

Cavill est également un grand fan des jeux vidéo The Witcher de CD Project. En fait, cette adoration est ce qui l’a rendu si désireux de jouer le rôle de Geralt dans l’adaptation de Netflix.

« J’ai poursuivi, poursuivi, poursuivi », a déclaré Cavill via The Hollywood Reporter. « Quelques mois après avoir terminé leur casting, mon agent a appelé et m’a dit : ‘Ils vous ont demandé de passer une audition, vous n’êtes pas obligé de le faire.’ Je me dis ‘Je vais le faire.’ Ils ont dit : ‘Vraiment ? Es-tu sûr?’ J’ai dit : ‘Bien sûr. C’est le sorceleur.

Ce dernier commentaire est de l’or pur.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

